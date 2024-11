Vandaag Inside-gast krijgt tijdens reclameblok appje van zijn vrouw na ordinair verhaal

De uitzending van Vandaag Inside van maandagavond kreeg al snel een ordinaire wending, toen de ‘orale kwaliteiten’ van Johan Derksen ter tafel kwamen. Na afloop van de uitzending onthult tafelgast Job Knoester dat hij tijdens het reclameblok een berichtje van zijn vrouw kreeg, die hartstikke aan het genieten was van de aflevering.

In de rubriek In de Wandelgangen blikken Wilfred Genee en Knoester terug op de aflevering van Vandaag Inside van maandag. “Na vrijdag, toen het zo’n chaos was en de orale kwaliteiten van Johan al ter sprake waren geweest, dacht ik: misschien moeten we dat vandaag maar een beetje vermijden”, begint de presentator. “Maar ik weet niet hoe snel we er zaten, maar het was heel snel.”

LEES OOK: Derksen spreekt opeens twee VI-gasten aan: 'Moet ik weglopen of blijven zitten?'

Knoester had zelf weinig in te brengen tijdens dat gesprek. “Maar hoe reageert jouw vrouw als jij had meegedaan aan dat verhaal? Had ze dat op prijs gesteld?”, vraagt Genee zich af. De tafelgast geeft vervolgens aan dat hij tijdens het reclameblok een appje kreeg van zijn vrouw. “Ze zei dat ze het een hele leuke uitzending vond. Ze houdt daar wel van”, geeft de advocaat lachend aan.

LEES OOK: Uitzending Vandaag Inside wordt plotseling verstoord: ‘Hij wil wéér het beeld inrennen’

Genee maakt vervolgens wat suggestieve geluiden, waarna hij stelt dat Knoester ‘nog een leuke avond’ te wachten staat. Dat is volgens de tafelgast echter niet het geval. “Ze slaapt als ik thuiskom. En die gaat daar ook niet meer voor wakker worden”, stelt hij.

VIDEO: Job Knoester kreeg in commercial break appje van zijn vrouw over uitzending Vandaag Inside

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.