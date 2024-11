Derksen spreekt opeens twee VI-gasten aan: 'Moet ik weglopen of blijven zitten?'

De openingsfase van Vandaag Inside beloofde veel spektakel. Toen René van der Gijp twee toeschouwers plotseling toesprak, viel Johan Derksen direct met de deur in huis. De presentator vroeg cynisch of hij wederom moest weglopen.

Het verhaal rondom Derksen, die een week geleden woedend de studio van Vandaag Inside verliet, is bekend. Na een gesprek met Genee, de boosdoener volgens Derksen, keerde De Snor na een korte afwezigheid weer terug in het programma. Hij lijkt het voorlopig goed naar zijn zin te hebben, al ging hij vrijdagavond wederom kort in op het veelbesproken incident.

Nadat Wilfred Genee de intro van het programma heeft gedaan, constateert Van der Gijp dat twee willekeurige toeschouwers ‘er zin in hebben’. “We gaan er een mooie show van maken voor jullie, jongens!”, verzekert de analist. “Moeten we over óf onder de grens gaan?”, vraagt de oud-voetballer vervolgens. De bezoekers reageren stellig: “Over!”

Derksen mengt zich: “Dan zit je bij het juiste programma! Moet ik weglopen, of moet ik blijven liggen”, grapt De Snor, die vrijdagavond ‘gewoon’ op zijn stoel is blijven zitten gedurende de uitzending.

Het weglopen van Johan Derksen is zeker niet de eerste grote rel bij Vandaag Inside.