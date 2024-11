Verbazing om opmerkelijke voorbereiding Koeman op Hongarije-thuis: ‘Meen je dat?!’

De beelden van de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland van een maand geleden hebben de afgelopen week non-stop gedraaid in het spelershotel van Oranje, zo weet NOS-verslaggever Jeroen Grueter. Daarmee probeerde Ronald Koeman zijn ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op het treffen van Hongarije van zaterdagavond (4-0).

Het Nederlands elftal kwam in de interlandperiode van oktober erg zwak voor de dag op bezoek bij Hongarije. Hoewel Oranje het overgrote deel van het balbezit had, wisten de mannen van Koeman dit nauwelijks in kansen uit te drukken. Uiteindelijk kwam Nederland, dankzij een rake kopbal van Denzel Dumfries, met 1-1 goed weg in Boedapest. Zaterdag wachtte de terugwedstrijd in Amsterdam, dus wilde Koeman zijn ploeg zo goed mogelijk voorbereiden.

“Koeman heeft er alles aan gedaan om ze op scherp te zetten”, begint Grueter in de NOS Voetbalpodcast. “Ik begreep zelfs dat de beelden van Hongarije – Nederland non-stop hebben gedraaid in het hotel van de spelers.” Deze onthulling zorgt voor grote verbazing bij zijn collega’s. “Meen je dat?! Dus geen videoanalyse?”, vraagt Jeroen Stekelenburg zich direct af.

Elshoff denkt dat het averechts werkt

Hoewel Oranje de wedstrijd tegen Hongarije wist te winnen, betwijfelt Jeroen Elshoff of deze aanpak motiverend werkt. “Ik zou zeggen dat als je wil motiveren, dan doe je succesmomenten”, stelt de commentator voor. “Als je op de wc gaat zitten en je ziet weer beelden van Hongarije – Nederland, dan denk ik dat je daar vrij snel klaar mee bent”, begint hij te lachen. “Dan begrijp ik het begin wel.” Oranje begon niet sterk aan de wedstrijd in Amsterdam, met wat goede kansen voor de Hongaren.

