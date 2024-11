Marciano Vink looft twee spelers met uitzonderlijke kwaliteiten: 'Ongelooflijk, is niet aan te leren'

blijft Marciano Vink verbazen. De middenvelder was zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente opnieuw heel belangrijk voor Ajax. Klaassen scoorde in de tweede helft de gelijkmaker en deed dat op herkenbare wijze door bij de tweede helft op te duiken. Volgens Vink heeft hetzelfde gevoel voor ruimte als de Ajacied.

Klaassen keerde in de zomer van 2020 terug bij Ajax en werd vervolgens twee keer kampioen van Nederland, maar kon niet voorkomen dat het in het seizoen 2022/23 bergafwaarts ging. Na de aanstelling van Maurice Steijn als hoofdtrainer werd duidelijk dat Klaassen niet langer in aanmerking kwam voor een plek bij de eerste elf. De aanvallende middenvelder koos eieren voor zijn geld en maakte de overstap naar Internazionale. Daar werd hij opnieuw landskampioen, maar een (belangrijk) aandeel had hij niet.

Klaassen maakte afgelopen zomer opnieuw zijn opwachting in Amsterdam. Het was in eerste instantie de bedoeling dat hij zou meetrainen om zijn conditie op peil te houden, maar al snel overtuigde hij Francesco Farioli. De Italiaan wilde hem er dolgraag bij en al snel bleek waarom. Klaassen maakte op bezoek bij FC Twente alweer zijn zesde treffer sinds zijn terugkeer bij Ajax. “Het is echt ongelooflijk. Wat Steijn heeft, dat heeft Klaassen misschien nog wel in het kwadraat”, zo reageerde Vink na afloop van de wedstrijd in Enschede bij ESPN op het doelpunt van Klaassen, die op aangeven van Kenneth Taylor binnen kon tikken bij de tweede paal.

“Je kan een bal de zestien in schieten, bij de eerste of de tweede paal en je weet dat er altijd wel één iemand staat en dat is Davy Klaassen”, aldus Vink, die ziet dat FC Twente een vergelijkbare speler heeft rondlopen. “Steijn heeft hetzelfde als wat Klaassen heeft. Die staan gewoon op de goede plek. Dat is niet iets wat je kunt aanleren. Je hebt het of je hebt het niet”, zo sprak de analist. Steijn kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen en kreeg in de slotfase dé kans op de 3-2, maar zag zijn inzet van dichtbij gekeerd worden door Remko Pasveer.

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.