Wilfred Genee moest grote moeite doen voor Vandaag Inside: 'Ik zat er niet op te wachten'

Wilfred Genee heeft een jaar lang moeite moeten doen om Albert Verlinde als gast te strikken in het programma Vandaag Inside. Verlinde is momenteel niet meer weg te denken als vaste tafelgast in het programma, maar keek in eerste instantie minder positief tegen een samenwerking aan.

Verlinde, theaterproducent en presentator van beroep, gaat bij Evers & Co op Radio 538 in op zijn rol in Vandaag Inside. De 63-jarige Brabander heeft het enorm naar zijn zin als tafelgast in het programma met oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen, maar geeft toe dat hij in eerste instantie minder positief tegen een samenwerking aankeek. Presentator Genee heeft een jaar lang zijn best moeten doen om Verlinde te gast te krijgen in het programma.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Evert Santegoeds sneert na interview René van der Gijp met zoon Nicky

Ik zei: Ik zit er niet op te wachten. Toen schreef Wilfred: Maar ik denk dat het een hele leuke dynamiek geeft. Waarop ik zei: Daar ben ik ook bang voor, dus we doen het maar niet," vertelt Verlinde lachend op de radio. Uiteindelijk is hij wel bij het populaire televisieprogramma terechtgekomen en schuift hij regelmatig aan: "Het is thuiskomen, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Terwijl ik het programma vroeger altijd Homohaat Laat noemde. En nu zit ik er zelf, en het is een feestje om te doen. Echt een feestje," besluit hij.