‘Absoluut dieptepunt’ in de Eredivisie: ‘Shocking, dit is next level’

Kenneth Perez is verbijsterd over het afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk (1-1). Dat de arbitrage het doelpunt van Nick Fichtinger in de slotfase afkeurde vanwege buitenspel van een andere speler van PEC, noemt de Deense analist en oud-voetballer ‘shocking’.

PEC kreeg in de slotminuut van de officiële speeltijd een hoekschop, waaruit uiteindelijk Fichtinger trefzeker was. De Zwollenaren leken hiermee op de valreep het kalenderjaar 2024 winnend af te sluiten. De feestvreugde van trainer Johnny Jansen en zijn mannen was echter van korte duur, omdat de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dit besluit werd genomen door arbiter Edwin van de Graaf, na ingrijpen van videoscheidsrechter Jannick van der Laan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Megablunder van de VAR: KNVB biedt meteen excuses aan bij PEC Zwolle

De beslissing om het doelpunt af te keuren was echter onjuist: de regels schrijven voor dat het niet mogelijk is om buitenspel te staan uit een hoekschop. “Dit is van een andere orde van gênantheid”, spreekt Perez zondag in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN schande van de arbitrale dwaling. De analist vindt de fout van Van de Graaf en zijn team extra kwalijk, omdat het geen interpretatiegeval betrof. “Een interpretatie kan verschillen. Maar dit ziet op regelkennis. Dat vind ik van een andere orde van gênantheid.”

“Het lijkt mij dat je als scheidsrechter een traject hebt doorlopen en een examen heb afgelegd. Je mag dan verwachten dat je weet dat je bij een ingooi, corner en doeltrap sowieso geen buitenspel kunt staan. En wat gebeurt er? Twee scheidsrechters denken: dat kan wel! Dat vind ik echt een dieptepunt!”, briest Perez.

“De scheidsrechters in Nederland zijn natuurlijk al niet van een heel hoog niveau. De spelers zijn nu ook een beetje radeloos”, gaat de analist verder. “Ze weten totaal niet waar ze het zoeken moeten. Ze maken het er niet makkelijker op voor zichzelf. Dit was voor mij het absolute dieptepunt. Dat zes man (de voltallige arbitrage inclusief assistenten, red.) een regel niet kennen, dat is wel shocking hoor. Dat is next level.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Steijn spreekt drie spelers van Ajax aan na zeer merkwaardig moment

Een opvallend moment in de slotfase van de wedstrijd tussen Sparta en Ajax.