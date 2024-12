Arbitraal 'dieptepunt' zorgt voor complete ontsteltenis: 'Pure diefstal'

De megablunder van de VAR bij de Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle maakt de tongen los. Op X wordt gesproken over een nieuw dieptepunt voor de arbitrage, waarbij er gesteld wordt dat PEC Zwolle is bestolen door scheidsrechter Edwin van de Graaf en VAR Jannick van der Laan.

PEC Zwolle kreeg in de de slotminuut van de officiële van het duel met RKC Waalwijk een hoekschop, waaruit middenvelder Nick Fichtinger trefzeker was. De Zwollenaren leken hiermee op de valreep het kalenderjaar 2024 winnend af te sluiten. De feestvreugde van trainer Johnny Jansen en zijn mannen was van korte deur aangezien de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dit besluit werd genomen na ingrijpen van VAR Jannick van der Laan.

Een blunder van jewelste van de videoscheidsrechter van dienst, aangezien je uit een hoekschop geen buitenspel kunt staan. Voor de Nederlandse arbitrage alweer het zoveelste dieptepunt. De scheidsrechters en videoscheidsrechters liggen de laatste weken flink onder vuur na enkele discutabele momenten.

Zo verzuimde Sander van der Eijk een strafschop te geven aan FC Twente in de wedstrijd tegen PSV na een overduidelijke overtreding van Johan Bakayoko op Michal Sadílek. Diezelfde Van der Eijk stuurde een week later Go Ahead Eagles-middenvelder Eric Llansana van het veld tegen FC Utrecht, een rode kaart die werd geseponeerd. Midweeks miste arbiter Luuk Timmer een absolute doodschop van Argjend Selimi op Jay Brand bij de bekerwedstrijd tussen V.V. Eemdijk en BVV Barendrecht.

X reageert ontstelt op arbitrale blunder bij RKC - PEC

PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen reageerde na afloop furieus voor de camera van ESPN. Ook op X wordt er verontwaardigd gereageerd op het besluit van Van de Graaf en Van der Laan. "Dit is de grootste VAR fout sinds de invoering van die flauwekul! Dit moet een staartje krijgen!! Dit is pure diefstal!!!!!", klinkt het op X.

Ook journalisten Rik Elfrink en Jeroen Kapteijns zijn kritisch op het sociale medium. "Dit is wel echt het toppunt - of liever gezegd dieptepunt - na de toch al discutabele arbitrale besluiten van vorige week. PEC mag zich terecht beklagen", post Elfrink. "De rampweek voor de arbitrage wordt nog even geprolongeerd", stelt Kapteijns.

