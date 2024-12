PEC-trainer Jansen furieus: 'Schandalig, echt schandalig'

PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen heeft geen goed woord over voor de arbitrage bij de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd zag de oefenmeester van de Zwollenaren een treffer van Nick Fichtinger afgekeurd worden vanwege buitenspel. Jansen spreekt er schande van en vindt dat PEC Zwolle bestolen is.

PEC Zwolle kreeg in de de slotminuut van de officiële van het duel met RKC Waalwijk een hoekschop, waaruit Fichtinger trefzeker was. De Zwollenaren leken hiermee op de valreep het kalenderjaar 2024 winnend af te sluiten. De feestvreugde van trainer Johnny Jansen en zijn mannen was van korte deur aangezien de treffer door scheidsrechter Edwin van de Graaf werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dit besluit werd genomen na ingrijpen van VAR Jannick van der Laan. Een blunder van jewelste, aangezien je uit een corner geen buitenspel kunt staan.

Jansen kon zijn ogen ook niet geloven en ontstak in woede voor de camera van ESPN. "Schandalig. Echt schandalig. Onze video-analist was al helemaal stellig. Dit lijkt nergens op. Kom op man. Die VAR zit daar, die hebben toch de boeken voor hun neus? Ze kunnen toch gelijk kijken wat de regels zijn? Het lijkt gewoon echt helemaal nergens op", is hij furieus.

ESPN-verslaggever Leo Oldenburger wijst Jansen er volgens op dat er een VAR en een assistent-VAR is. "Zitten ze met elkaar te snurken? Zo ziet het er wel uit. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Dit is niet de eerste keer dat het ons overkomt. Vorig jaar overkwam het ons al heel vaak. Dit seizoen vind ik ook dat het een aantal keer gebeurt met handsballen. Dit lijkt helemaal nergens op man. Ik vind het echt schandalig", aldus Jansen, die het er mee eens is dat PEC Zwolle beroofd is. "Ik zou zeggen van: het liefst rijd ik er nu even naar toe. ik vind het echt schandalig."

KNVB zoekt contact met PEC Zwolle

Na de wedstrijd zocht de KNVB contact met PEC Zwolle en ging de bond door het stof. "De KNVB laat zojuist telefonisch weten dat de VAR een grote fout heeft gemaakt. Bij een hoekschop kan er geen sprake zijn van buitenspel. Het doelpunt van Nick Fichtinger is dan ook onterecht afgekeurd", liet de KNVB weten aan de Zwollenaren.

ℹ️ Bij het nemen van een corner kan een speler niet buitenspel staan. #rkcpec — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2024

