RKC en PEC sluiten kalenderjaar af met matige vertoning

Met een 1-1 gelijkspel in een matige wedstrijd sluiten zowel PEC Zwolle als RKC Waalwijk hun kalenderjaar af zonder glans. Via kwamen de bezoekers al snel op achterstand, maar kort voor rust schoot uit een penalty de gelijkmaker binnen. Na de hervatting waren er kansen aan weerszijden, maar de ploegen konden een weinig nuttig gelijkspel niet voorkomen.

Na de ruime bekeroverwinning op Cambuur (4-1) wilde RKC ook in de Eredivisie het jaar afsluiten met een overwinning, om daarmee nog enig perspectief te houden op handhaving. Daarbij hielp het niet dat eerste doelman Jeroen Houwen in de voorbereiding geblesseerd uitviel. Tegenstander PEC Zwolle, dat afgelopen week een pijnlijke nederlaag leed tegen Willem II (0-1), kende ook de nodige personele problemen. Zodoende startten middenvelder Anouar El Azzouzi en manusje van alles Eliano Reijnders in de Zwolse defensie.

Het was echter centrale verdediger Anselmo Garcia MacNulty die bij een corner van de Waalwijkers eenvoudig afgetroefd werd. De 21-jarige Ier vergreep zich tevergeefs aan de boomlange Zawada, die zijn kopbal handig timede en de spelhervatting van Mohamed Ihattaren tot treffer promoveerde. De spelmaker mocht opnieuw in de basis starten en liet met aardige acties en goede passes soms vlagen van zijn klasse zien. Uit een teruggetrokken bal van de oud-PSV'er schoot Godfried Roemeratoe via een Zwolse been naast, waar een poging Silvester van der Water in de openingsfase door de bezoekers geblokt werd. PEC kende de nodige moeite met het tactische drukzetten van de opponent en leverde niet genoeg energie om hen bij te benen.

Na de openingstreffer zakte RKC in en mochten de Blauwvingers het spel maken. Met de cijfers van de afgelopen weken (een treffer in vier wedstrijden) in combinatie met ongeïnspireerd en traag spel was een doelpunt echter ver weg en bleef het bij enkele losse flodders. Toen de behendige Dylan Mbayo met een blessure de strijd moest staken, leek een treffer nog verder uit het zicht te verdwijnen. Dat bleek echter niet het geval: zijn vervanger Filip Krastev ging na een dribbel over de voet van Roemeratoe, waarna Vente de verkregen penalty overtuigend binnenschoot. Kort voor rust kreeg RKC, dat enkele uitbraakpogingen had gekregen, nog een aardige mogelijkheid. Jasper Schendelaar keerde het schot van Zawada echter met zijn voeten en bepaalde de ruststand op 1-1.

De PEC-doelman zag hoe zijn ploeg na rust de druk probeerde op te voeren en tweemaal een beenlengte tekort kwam om de voorsprong op het bord te zetten. Na tien minuten was het Zwolse offensief echter reeds ten einde en ontspon zich een tussenfase waarin beide ploegen veel ruimtes weggaven, nog meer ballen verspeelden en vruchteloos probeerden uit te breken. RKC leek de wedstrijd vervolgens even naar zich toe te trekken en kwam via een kopstoot van Zawada dichtbij, maar Schendelaar kon de bal uit zijn doelmond ronselen. Vervolgens ontspon zich opnieuw een matig schouwspel, maar met dreiging en kansen aan beide zijden was het ditmaal wel enerverend. Odysseus Velanas had namens PEC de 1-2 op zijn voet, maar Kesting kon met een uitstekende reflex keren. Aan de andere kant was Kevin Felida dichtbij, maar had de Zwolse keeper een antwoord.

In de slotfase leek er door een treffer van Nick Fichtinger toch nog een winnaar te komen , maar door een korte combinatie bij de cornervlag ontstond er een buitenspelsituatie. Zodoende ging er een streep door de treffer. Uiteindelijk bleef het zo bij een gelijkspel, waar beide ploegen eigenlijk niets aan hebben. Ze zullen in het aankomende kalenderjaar hopen op verbetering.