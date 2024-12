Winter adviseert Farioli over spitspositie: ‘Zou er bij mij altijd in staan, geen twijfel’

moet altijd spelen bij Ajax, zo luidt de mening van Aron Winter. De voormalig middenvelder van Ajax en Lazio ziet dat zeker kwaliteit heeft, maar vindt de lange aanvaller beter als invaller om wat te forceren.

Bij Ajax bestaat er dit seizoen een hoop discussie over de invulling van de punt van de aanval. Francesco Farioli heeft in zijn selectie met Brobbey, Weghorst en Chuba Akpom drie volwaardige spitsen tot zijn beschikking, waardoor hij keuzes moet maken. Daarbij rouleert de Italiaan met regelmaat tussen de eerste twee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen ziet 'schertsvertoning' bij Ajax: 'Farioli spant het paard achter de wagen'

Volgens Winter doet de trainer er beter aan om een vaste spits aan te wijzen, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. “Wie in de spits moet staan is voor mij geen discussie”, is de oud-middenvelder duidelijk. “Weghorst is een goede optie om nog iets te forceren, maar Brobbey zou er bij mij altijd in staan. Geen twijfel, al heeft hij een mindere fase gehad”, doelt hij op de lange doelpuntendroogte van de sterke spits aan het begin van het seizoen.

LEES OOK: Jaap Stam ziet Ajax-speler groeien: 'Lijkt vooral veel comfortabeler aan de bal'

Klaassen en Taylor

Ook op het middenveld heeft Farioli als het aan Winter ligt weinig te kiezen. De 84-voudig international zou namelijk altijd kiezen voor Davy Klaassen en Kenneth Taylor in de basis. “Klaassen is erg bepalend voor dit team, net als Taylor, die een sterke ontwikkeling doormaakt. Davy zorgt ervoor dat de andere jongens beter spelen.” Volgens de oud-middenvelder is het daarom ook een flinke tegenvaller voor Ajax dat Klaassen niet speelgerechtigd is in de Europa League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart tipt Ajax: 'Hij appt zijn hoogtepunten naar me!'

Rafael van der Vaart geeft aan: 'Ik heb Ajax-directeur Alex Kroes meermaals getipt'