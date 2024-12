Farioli wekt verbazing op persconferentie na winst op Sparta: 'Van Gaal weet waarom'

Francesco Farioli heeft zondagmiddag verbazing gewekt door 'te knipogen' naar Louis van Gaal, maar verder niet uit te leggen waarom hij de overwinning van Ajax op Sparta opdroeg aan de succesvolle voormalige trainer.

Ajax speelde zondag een belabberde wedstrijd, maar trok toch een overwinning op Het Kasteel over de streep (0-2). Na afloop nam de Italiaanse coach tijdelijk afscheid van de fans van Ajax, nu de winterstop van start gaat. "Ik wil beginnen door de supporters hartelijk te bedanken, niet alleen voor de wedstrijd van vandaag, maar ook voor de steun die ze ons bieden tijdens alle wedstrijden."

De oefenmeester wekte veel verbazing met de woorden die hij daarna uitsprak. "Verder wil ik deze overwinning opdragen aan Louis van Gaal, die er vandaag bij was." De trainer wil echter niet vertellen wat de reden hiervoor is. "Hij (Van Gaal, red.) weet waarom". De voormalige trainer van onder andere Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal is momenteel adviseur van de Amsterdammers.

Farioli gaf later tijdens de persconferentie nog aan dat het benoemen van Van Gaal te maken had met een persoonlijke reden. Van Gaal is sinds oktober 2023 adviseur van de Amsterdammers en heeft regelmatig contact met de huidige coach van Ajax.

