Farioli verspreidt onjuiste informatie: 'Hij speelde meer dan 3000 minuten!'

Francesco Farioli merkt dat de vermoeidheid toeslaat bij Ajax. Na het 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht wijst de trainer op het volle programma en het aantal blessures in de spelersgroep. “ heeft bijvoorbeeld al meer dan 3000 minuten gespeeld”, stelt Farioli in gesprek met ESPN.

Over de wedstrijd tegen Utrecht is Farioli ondanks het puntenverlies overwegend positief. “Ik ben blij met onze manier van spelen, omdat we veel goede dingen hebben gedaan. We speelden de wedstrijd die we wilden spelen, maar je zag dat we achteruit moesten als zij de bal hadden en daarin hadden we wat meer moeite.”

“We zitten in een periode waarin we er echt alles uitpersen dat we hebben”, vervolgt de Italiaan. “Ik moet de spelers bedanken voor de moeite die ze ervoor doen. We hadden het er op de persconferentie (dinsdag, red.) over dat we bijna twee keer zoveel wedstrijden spelen als FC Utrecht. Of de tank leeg is? Ik weet niet of de tank leeg is, maar hij is zeker niet zo vol als hiervoor.”

Ajax stelde recentelijk Martijn Redegeld aan als Hoofd Topsport en vervulde daarmee een wens van Farioli. Redegeld gaat per 1 januari aan de slag in de Johan Cruijff ArenA. “We moeten buiten het veld veel dingen verbeteren om de spelers te helpen”, stelt de trainer. “Dat is een belangrijke stap van de club, maar waar we pas profijt van gaan hebben vanaf 1 januari.”

“Ik heb het hier al maanden over, omdat het moeilijk is in dit ritme te blijven spelen. De laatste keer dat we een clean week (zonder blessures, red.) hadden was begin september. Josip Sutalo heeft bijvoorbeeld al meer dan 3000 minuten gespeeld... Er is veel wil om door te gaan en wedstrijden te winnen, dat is goed om te zien”, aldus Farioli.

Sutalo heeft dit seizoen niet 3000, maar 2075 minuten gespeeld voor Ajax. Als Farioli daar de zes interlands bij optelt die Sutalo voor Kroatië speelde sinds de start van het seizoen, komt zijn totaal op 2615 minuten.

