Francesco Farioli: 'Iedere keer dat ik hem vraag om te leveren, doet hij het'

Door het ontbreken van Devyne Rensch lijkt zich te kunnen opmaken voor een basisplaats bij Ajax tegen FC Utrecht. In de vorige wedstrijd tegen NEC viel Rensch in de eerste helft geblesseerd uit en werd hij vervangen door de Deen.

Op de persconferentie van dinsdag bevestigt Francesco Farioli dat Rensch woensdag afwezig is. De trainer wordt gevraagd naar Gaaei als mogelijke vervanger. “Alle spelers hebben hun kwaliteiten. Afhankelijk van wie speelt, zijn bepaalde elementen meer of minder aanwezig. Elke keer dat ik een beroep op Anton heb gedaan om een goede wedstrijd te leveren, heeft hij dat gedaan. Wij hebben vertrouwen in hem.”

Gaaei speelde dit seizoen zestien officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan twaalf als invaller. Hij lijkt de aangewezen plaatsvervanger voor Rensch. “Er zijn ook andere opties waar we over kunnen nadenken. Soms moeten we ons spel een beetje aanpassen om het maximale uit de kwaliteiten van een speler te halen", geeft Farioli aan.

