Ajax mist basisspeler tegen Utrecht, Farioli heeft wel goed nieuws over Brobbey en Godts

Ajax neemt het woensdagavond op tegen FC Utrecht zonder rechtsback , zo meldt trainer Francesco Farioli dinsdagmiddag op de persconferentie. Tegenover het wegvallen van Rensch staat de vermoedelijke terugkeer van in de selectie. De spits ontbrak afgelopen zondag tegen N.E.C., maar lijkt woensdag terug te gaan keren in de wedstrijdselectie.

Rensch moest in Nijmegen, waar Ajax door twee treffers van Wout Weghorst met 1-2 won, al na een half uur spelen naar de kant. Farioli bracht Anton Gaaei als zijn vervanger binnen de lijnen. De Deen zou tegen Utrecht mogelijk aan de aftrap gaan verschijnen, aangezien Rensch er sowieso niet bij is. "Devyne is behoorlijk hard geraakt op zijn been", zegt de Italiaanse trainer. "Hij is er helaas morgen niet bij, we gaan er alles aan doen om hem weer speelklaar te krijgen voor de wedstrijd van zondag (AZ uit, red.)." Behalve Rensch kan Farioli tegen FC Utrecht eveneens geen beroep doen op de langer geblesseerden Daniele Rugani, Sivert Mannsverk, Benjamin Tahirovic, Gaston Avila en Mika Godts. Laatstgenoemde heeft wel weer met de selectie meegetraind, Farioli is positief over de kans dat de Belg er tegen AZ weer bij is.

Brian Brobbey sluit woensdag mogelijk wél weer aan bij de wedstrijdselectie van Farioli. De spits viel vorige week donderdag met een hersenschudding uit in het Europa League-duel bij Real Sociedad, waarin Ajax met 2-0 verloor. De Oranje-international moest het bezoek aan Nijmegen daarom aan zich voorbij laten gaan. "Brian heeft gisteren deels met het team op het veld gestaan. Er is een goede kans dat hij er vandaag weer helemaal bij is en dat hij morgen deel uitmaakt van het team."

Ajax begint als nummer twee van de Eredivisie aan het inhaalduel met FC Utrecht, dat op 15 september niet doorging vanwege een staking bij de politie. Bij een overwinning verkleinen de Amsterdammers de achterstand op koploper PSV tot vier punten. De Domstedelingen gingen afgelopen zondag op eigen veld met 2-5 onderuit tegen de koploper uit Eindhoven en nemen momenteel de derde plaats op de ranglijst in. Het gat met Ajax bedraagt een enkel punt, de ploeg van Ron Jans komt met een overwinning in de Johan Cruijff ArenA dan ook op vijf punten van PSV.

