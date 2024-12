Farioli verheugd met Ajax-besluit: 'Geweldig nieuws, hier heb ik in mijn eerste maanden heel veel over gehoord'

Francesco Farioli is blij voor de supporters van Ajax, die ruim twee weken geleden een lang gekoesterde wens in vervulling zagen gaan. De club kondigde op 17 november jongstleden aan dat het 'oude' logo, dat in 1991 werd vervangen door het huidige, met ingang van het seizoen 2025/26 terugkeert op het shirt.

Tijdens de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op het inhaalduel met FC Utrecht van woensdag, wordt Farioli ook gevraagd naar een reactie op de aangekondigde logo-wijziging. "Dat is geweld nieuws. In mijn paar maanden hier hoorde ik behoorlijk vaak dat de fans het oude logo graag terug wilden. Het besluit van Menno (Geelen, red.) en de rest van het bestuur om de toekomst in te gaan met dit symbool van de club is een geweldig signaal waar we blij mee zijn. Natuurlijk gaat het wat tijd kosten, maar iedereen ziet dat dit een grote stap voor de toekomst van de club is."

Ajax bestaat op 18 maart 2025 exact 125 jaar. Dat is voor het bestuur aanleiding geweest om het 'oude' clublogo, dat vanaf 1928 werd gevoerd, terug te laten keren. "We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert", motiveerde algemeen directeur Geelen het besluit van de clubleiding. "Daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen", aldus Geelen. Veel supporters reageerden enthousiast op het besluit.

Niet iedereen is echter even gelukkig met de aankondiging van Ajax. Zo sprak sportmarketeer Chris Woerts verleden week tegenover Het Parool van 'vals sentiment'. "Je moet vooruit, niet terug naar het verleden", meent Woerts, die het wel schappelijk had gevonden als het logo enkel in het jubileumjaar gebruikt zou worden. Ook Arno Vermeulen heeft zijn bedenkingen. De NOS-commentator vindt het 'jammer' dat Ajax na bijna dertig jaar afscheid neemt van het huidige, gestileerde clublogo, zo bleek recent tijdens een uitzending van Voetbalpraat op ESPN waarin Vermeulen te gast was.

