Ajax - FC Utrecht op tv: hoe laat en waar is de wedstrijd te zien?

Ajax werkt woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht af in de Johan Cruijff ArenA. De clash tussen de nummers twee en drie van de Eredivisie werd eerder dit seizoen afgelast. Het is een heuse kraker, want het verschil op de ranglijst tussen de twee clubs bedraagt slechts één punt. De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht wordt live uitgezonden op ESPN, maar hoe laat?

Op welke zender is Ajax - FC Utrecht te zien?

De ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht wordt woensdagavond uitgezonden op het open kanaal van ESPN, dat het programma Eredivisie op Woensdag in het leven heeft geroepen voor het duel tussen de Amsterdammers en de Domstedelingen. Het kabeltelevisienetwerk begint om 19.15 uur op ESPN 1 met de voorbeschouwing op de kraker. De nabeschouwing duurt tot 23.00 uur.

Hoe laat begint Ajax - FC Utrecht?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht stond al voor speelronde 5 op het programma, maar nadat de politievakbonden hadden aangekondigd om ook tijdens deze wedstrijd te gaan staken, besloot burgemeester Femke Halsema een streep door de wedstrijd te zetten. Vervolgens heeft de KNVB gezocht naar een nieuwe datum, maar makkelijk was dat niet. Uiteindelijk kwam de voetbalbond uit bij woensdag 4 december. Om 20.00 uur gaat de bal voor het eerst rollen in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Richard Martens.

Hoe staan Ajax en FC Utrecht ervoor in de Eredivisie?

Ajax is bezig aan een goede periode in de Eredivisie. Ondanks dat het veldspel nog erg wisselvallig is, verloor de ploeg van Francesco Farioli op 18 augustus voor het laatst (2-1 verlies tegen NAC Breda). Ook FC Utrecht draait goed. Zondag verloor de ploeg van Ron Jans ruim van PSV (2-5), maar met 31 punten uit dertien wedstrijden draaien de Domstedelingen mee in de top van de Eredivisie. Ajax heeft tot dusver één punt meer verzameld dan de ploeg van Ron Jans en bezet daarmee de tweede plek.

Wie denk jij dat de wedstrijd Ajax - FC Utrecht gaat winnen? Laden... 69.2% Ajax 17.1% FC Utrecht 13.7% Gelijkspel 211 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax krijgt onverwachte transfertip: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Mocht Devyne Rensch zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengen, dan zou Yukhym Konoplja een goede vervanger kunnen zijn.