PSV maakt FC Utrecht een kopje kleiner en slaat groot gat in de Eredivisie

PSV heeft de koppositie in de Eredivisie flink verstevigd door runner-up FC Utrecht in eigen huis overtuigend met 2-5 te verslaan. De Eredivisiekoploper zag ook nog eens drie treffers afgekeurd worden. Uitblinker bij de landskampioen was Ismael Saibari die met twee treffers en een assist een flink aandeel had in de dertiende seizoenzege van de Eindhovenaren.

Van de laatste zes onderlinge ontmoetingen in de Domstad won PSV er slechts één. FC Utrecht zou bij winst op PSV en komende woensdag bij Ajax de nieuwe Eredivisie koploper kunnen worden.

Bij FC Utrecht ontbrak de eerder in de week nog zieke Mike van der Hoorn. Matisse Didden was de vervanger van Van der Hoorn die wel op de bank plaatsnam. PSV-trainer Peter Bosz koos voor een aanvallende opstelling met een middenveld bestaande uit Malik Tillman, Guus Til en Ismael Saibari. Voor Tillman betekende dat de Amerikaan op zijn minst favoriete ‘zes’ positie uitkwam. Mauro Junior en Rick Karsdorp hadden de wedstrijdselectie niet gehaald nadat zijr niet okselfris uit de Champions League clash met Shakhtar Donetsk waren gekomen. Daardoor was Richard Ledezma de rechtervleugelverdediger in de Eredivisietopper.

PSV dacht al vroeg op voorsprong te komen toen Saibari op fraaie wijze scoorde. De middenvelder deed dit echter vanuit buitenspelpositie. Waar Tillman zich moest aanpassen eiste Saibari meteen de hoofdrol op. De PSV'er kreeg vlak na zijn afgekeurde goal geel van scheidsrechter Danny Makkelie en prikte op aangeven van Noah Lang alsnog de 0-1 binnen.

Evenals in de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord had FC Utrecht niet veel in te brengen. Bij PSV ging de bal makkelijk rond, alleen de urgentie om nog een doelpunt te maken leek te ontbreken. Dat kwam de koploper duur te staan. Guus Til leed balverlies en maakte een overtreding (gele kaart). Miguel Rodriguez schoot de vrije trap tegen de arm van de in de muur opspringende Johan Bakayoko. Strafschop na tussenkomst van de VAR. Met moeite en via de hand van PSV-doelman Walter Benitez schoot Anthony Descotte de elfmetertrap raak: 1-1. PSV zette hierna weer aan en leek via Tillman vlak voor rust koppend weer op voorsprong te komen. Ook nu ging er een VAR-streep doorheen vanwege buitenspel.

In de tweede helft toonde PSV dezelfde intenties als in de slotfase van deel één. FC Utrecht overleefde twee goede voorzetten vanaf de linkerkant, maar bij de derde poging was het wel raak. Guus Til kon bij de tweede paal de assist van Olivier Boscagli in het doel schuiven. Ron Jans bracht met Mike van der Hoorn, Jens Toornstra en Noah Ohio drie verse krachten in. Utrecht zette ook aan, maar na prima combinatiespel tussen Luuk de Jong, Til en Saibari tekenden laatstgenoemde voor zijn tweede treffer: 1-3.

De thuisclub wilde nog wel, het gaf alleen te veel ruimte weg. Hiervan profiteerde Bakayoko, met Saibari dit keer als aangever, al snel van en bracht zo de marge op drie. Bosz kon nu ook rustig gaan wisselen en Joey Veerman na twee maanden afwezigheid weer speeltijd geven. Ook Hirving Lozano kon weer minuten maken. Siebe Horemans scoorde in de absolute nog tegen. Til herstelde de verhoudingen in de score al snel met een snoeihard schot. Invaller Armando Obispo leek nog meer zout in de Utrechtse wonden te strooien, maar voor de derde keer deze middag werd een PSV-doelpunt afgekeurd.

Woensdag wacht voor FC Utrecht de volgende topper in de Johan Cruijff Arena bij Ajax en gaat volgende week zondag op bezoek bij Almere City FC. PSV komt vrijdag weer in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

