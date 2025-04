Britse pers ziet 'gestoorde actie' van Onana en geeft hem hetzelfde cijfer

De Britse pers raakt niet uitgepraat over het gedrag van in de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en Olympique Lyon. De veelbesproken keeper van the Red Devils zocht de confrontatie met het uitpubliek, door twee doelpunten van Manchester United uitbundig te vieren voor de fans van Lyon.

Manchester United kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong en bij beide doelpunten kwamen emoties los bij Onana. Na de 1-0 van Manuel Ugarte liep hij richting de cornervlag, voor de zuidoostelijke tribune waar de uitfans zitten, en lachte hij terwijl hij het doelpunt vierde. Bij de 2-0 van Diogo Dalot keek Onana weer naar het uitvak en balde hij zijn vuisten.

De Daily Mail stelt dat de Kameroense keeper ‘zout in de wond’ strooide van Olympique Lyon. The Sun schrijft, op basis van reacties op sociale media, dat Onana voor verdeeldheid heeft gezorgd bij de fans van Manchester United. Sommige fans konden de actie waarderen, andere fans noemden het gedrag van Onana ‘oprecht gestoord’.

De Engelse media staan wel stil bij de achtergrond van het gedrag. “De doelman van United werd voorafgaand aan de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League door voormalig United-middenvelder Nemanja Matic omschreven als ‘een van de slechtste keepers in de clubgeschiedenis’”, weet The Telegraph. Onana had eerder gezegd dat het team van Ruben Amorim ‘veel beter’ was dan de tegenstander, waarop Matic fel reageerde.” Onana blunderde tweemaal in de thuiswedstrijd tegen Lyon, die in 2-2 eindigde.

Goede cijfers voor Onana

Manchester United won donderdag na een spectaculaire verlenging met 5-4. Het optreden van Onana wordt met goede cijfers beoordeeld: van Manchester Evening News en de Daily Express krijgt hij een 7, terwijl de Daily Mail een 6,5 uitdeelt aan de ex-doelman van Ajax. Met name de knappe redding op een schot van Rayan Cherki wordt uitgelicht. Maar, zo moet de Daily Mail concluderen: “Hij deed een dansje voor het uitpubliek na de 1-0 – hij leert het ook nooit.”