Wilfred Genee maakt Johan Derksen meteen na de reclame belachelijk

Johan Derksen heeft donderdagavond in de uitzending van Vandaag Inside even moeten graven in zijn geheugen. De vaste tafelgast wist op een bepaald moment de naam van tafelgast Albert Verlinde niet te noemen. Presentator Wilfred Genee greep het moment later aan voor een ludieke grap.

Het komt wel vaker voor dat Derksen namen vergeet of niet noemt. Een voorbeeld: tijdens het EK 2024 sprak hij over ‘die Marokkaanse jongen’, oftewel NOS-analist Ibrahim Afellay. Donderdag ging het echter mis toen Derksen een van de tafelgasten – Albert Verlinde – wilde aanspreken. "Maar eh... ja, ..." Derksen viel twee seconden stil en kon niet op Verlindes naam komen, waarna Genee grapte dat Derksen had verwacht René van der Gijp op de stoel te zien. Van der Gijp had zijn wekelijkse vrije dag.

Na de reclame verwees Derksen nog eens naar het moment, door zogenaamd even niet op de naam van Derksen te kunnen komen. “We hebben een bijzonder trio aan tafel vandaag: Albert Verlinde, Angela de Jong en ehh…. Johan Derksen.”

