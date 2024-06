Derksen ergert zich aan 'die Marokkaanse jongen', die dagelijks op tv is

Johan Derksen was niet te spreken over de analisten van de NOS rondom de EK-wedstrijd tussen Zwitserland en Italië. Het duel werd geanalyseerd door Ibrahim Afellay en Dean Gorré, al was laatstgenoemde pas vanaf de pauze te zien.

De NOS bracht voorafgaand aan de wedstrijd de lege stoel van Gorré in beeld, want hij zat vast in de file. In de pauze was Gorré wel aangeschoven. “Toen hij er was, had hij ook geen reet te melden”, oordeelt Derksen later op de avond bij Vandaag Inside: Oranje.

“Je zit te kijken: eerst heb je die Marokkaanse jongen, dat is een sprekende pop”, doelt Derksen op Afellay. “Dat babbelt maar door zonder wat te zeggen. Dan komt Dean Gorré er bij en die zegt: ‘In de auto heb ik nog wat gekeken.’ Hij heeft zeker tv in de auto… En die heeft vervolgens helemaal niets te melden.”

Gorré was dit EK eenmaal eerder als analist aanwezig. Afellay is regelmatig te gast voor de wedstrijden die om 15.00 uur of 18.00 uur beginnen. Derksen noemt zijn naam niet, maar spreekt slechts van ‘die Marokkaanse jongen’.

