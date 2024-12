Francesco Farioli licht één speler van Telstar uit: 'Hij is net als zijn vader'

Bij Francesco Farioli is geen sprake van onderschatting, voorafgaand aan de bekerwedstrijd tussen Ajax en Telstar. De trainer van Ajax is onder de indruk van de speelstijl van de tegenstander uit de Keuken Kampioen Divisie en licht één speler in het bijzonder uit: doelman junior.

Farioli noemt Telstar in gesprek met ESPN ‘een ploeg die het goed doet in de Keuken Kampioen Divisie’. “We hebben veel wedstrijden van ze gezien en we hebben gisteren flink wat tijd nodig gehad om ons voor te bereiden, met name in defensief opzicht. Telstar heeft veel mogelijkheden. De keeper heeft, net als zijn vader, een krachtige trap.”

Op de rechterflank en in de voorhoede kenmerkt het spel van Telstar zich door afwisseling, merkt hij op. “Ze vallen met veel spelers aan en roteren aan de rechterflank, met drie of vier verschillende opties. We moeten dus goed voorbereid zijn op hun kwaliteiten en hun voorhoede onschadelijk maken. Ze hebben drie snelle, technische spelers voorin staan”, doelt hij op Youssef El Kachati, Mohamed Hamdaoui en Zakaria Eddahchouri, die met veertien doelpunten topscorer is van de Keuken Kampioen Divisie.

“Wij moeten het spel spelen dat we willen spelen: controlerend aan de bal en agressief zonder de bal. We moeten onnodige risico’s vermijden”, luidt het devies. Farioli laat tot slot weten dat zijn vrouw nog niet is bevallen. De trainer liet eerder deze maand weten dat hij niet bij de bevalling zal zijn, maar na de bevalling wel naar Italië zal afreizen.

