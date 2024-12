Opstelling Ajax: met deze namen treedt Farioli aan tegen Telstar

De opstelling van Ajax voor de bekerwedstrijd tegen Telstar is bekend. Het duel tussen de Noord-Hollandse clubs begint donderdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Ten opzichte van de meest recente wedstrijd, in de Eredivisie tegen Almere City (3-0 zege), blijven Remko Pasveer, Daniele Rugani, Jorrel Hato, Kian Fitz-Jim en Jordan Henderson in de basis staan. Trainer Francesco Farioli kiest er dus niet voor om Diant Ramaj of Jay Gorter in te zetten als 'bekerkeeper'.

Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Steven Berghuis, Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts komen in de ploeg, waardoor Devyne Rensch, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Chuba Akpom, Wout Weghorst en Kenneth Taylor uit de basis verdwijnen. Al die spelers zitten wel op de bank tegen Telstar.

Telstar overleefde al een ronde

Voor Ajax is de wedstrijd tegen Telstar het begin van de bekercampagne, terwijl de opponent uit Telstar een ronde eerder al instroomde. Op 31 oktober won Telstar voor eigen publiek met 3-0 van Helmond Sport. Met 26 punten uit 19 wedstrijden staat Telstar op de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Ajax heeft in de Eredivisie de tweede plaats in handen met 36 punten uit 16 duels.

Telstar won niet alleen in het bekertoernooi, maar ook in de competitie met 3-0 van Helmond Sport. Dat gebeurde vorige week vrijdag en de opstelling van trainer Anthony Correia is exact hetzelfde als in die wedstrijd. De man in vorm is Zakaria Eddahchouri, die vrijdag een hattrick maakte en met veertien doelpunten topscorer is van de Keuken Kampioen Divisie.

Opstelling Ajax: Pasveer, Gaaei, Rugani, Kaplan, Hato, Henderson, Fitz-Jim, Berghuis, Traoré, Brobbey, Godts

Opstelling Telstar: Koeman; Owusu, Apau, Koswal, Bakker, Hardeveld; Rossen, Offerhaus; El Kachati, Eddahchouri, Hamdaoui

Geschiedenis Ajax tegen Telstar

Ajax en Telstar hebben in de geschiedenis dertig keer tegen elkaar gespeeld, maar verreweg de meeste ontmoetingen waren in de jaren zestig en zeventig. Na de degradatie van Telstar in 1978 troffen de twee clubs elkaar nog maar twee keer. Op 18 december 2019, bijna exact vijf jaar geleden, won Ajax in de KNVB Beker met 3-4 van de provinciegenoot. In december 2022 speelden de twee teams een oefenduel, dat door Ajax met 5-1 werd gewonnen. In de gehele geschiedenis won Telstar maar twee keer van Ajax en eindigden vijf duels in een gelijkspel.

