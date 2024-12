Pierre van Hooijdonk wijst dé allerzwakste Ajacied van 2024 aan

Pierre van Hooijdonk is teleurgesteld in Ajax-verdediger . De analist van de NOS was in het eerste seizoen van de Kroaat in Amsterdam totaal niet onder de indruk van de kwaliteiten van de verdediger en dat is in het afgelopen half jaar niet echt veranderd.

In gesprek met de NOS maakt Van Hooijdonk bij de NOS de balans op over de eerste seizoenshelft van Ajax. Sutalo is voor de analist de speler die hem het meest teleur heeft gesteld: "Sutalo was vorig jaar al niet goed. Mijn keuze heeft te maken met zijn status van Kroatisch international. Anders koos ik Brian Brobbey", legt de analist uit.

Brobbey is voor Rafael van der Vaart de speler waar hij het meest door is teleurgesteld in de eerste seizoenshelft: "Ik heb Brobbey heel hoog zitten, maar hij zal zelf ook meer van de laatste maanden verwacht. Het is wat onrustig in de afwerking en bij Ajax moet je als spits eigenlijk zeker afwerken. Voor een spits is het trouwens ook vervelend als je zo vaak gewisseld wordt", doelt de analist op het wisselbeleid van trainer Francesco Farioli.

Branco van den Boomen

Theo Janssen wordt net als Van Hooijdonk en Van der Vaart naar de meest tegenvallende Ajacied van dit jaar. De voormalig middenvelder komt bij Branco van den Boomen uit: Janssen: "Dat is een speler die het goed gedaan heeft in Frankrijk. We wisten eigenlijk al dat zijn handelingssnelheid en tempo niet optimaal waren en daarin worden we bevestigd. Van hem had ik wel gehoopt op meer", geeft hij aan.