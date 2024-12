Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijzigt opstelling tegen Lazio flink

Ajax neemt het donderdagavond om 21.00 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Lazio. De ploeg van trainer Francesco Farioli kan bij winst goede zaken doen voor een plek in de top acht van de competitiefase van de Europa League, die recht geeft op een plek in de achtste finale. Dit gaat de Italiaanse oefenmeester volgens het Algemeen Dagblad doen met vijf wijzigingen ten opzichte van het Eredivisie-duel met AZ.

In de achterhoede keert Devyne Rensch weer terug in de basis. De rechtsback raakte in het duel met NEC geblesseerd en moest daardoor verstek laten gaan bij de wedstrijden tegen FC Utrecht en AZ. Volgens het AD in Rensch fit genoeg om weer in de basis te starten. Verder ziet de achterhoede er hetzelfde uit als tegen AZ. Dat betekent dat Josip Sutalo en Youri Baas opnieuw het centrum vormen, terwijl Jorrel Hato als linksback start.

Op het middenveld kan Farioli niet beschikken over Davy Klaassen, die niet speelgerechtigd is in de Europa League. Zijn plek op het middenveld wordt ingenomen door Steven Berghuis, die daarmee ten opzichte van het duel met AZ een linie naar achter zakt. Henderson, die tegen de Alkmaarders gespaard werd vanwege last aan zijn hamstrings, begint weer in de basis. Het middenveld wordt gecompleteerd door Kian Fitz-Jim.

Voorin vinden er ook de nodige wijzigingen plaats bij Ajax. Zo verwacht het AD dat Kenneth Taylor zal beginnen als linksbuiten. Mika Godts maakte tegen AZ als invaller zijn rentree, maar is nog niet fit genoeg om in de basis te starten. In de spits maakt Brian Brobbey zijn opwachting ten faveure van Wout Weghorst, terwijl Bertrand Traoré de wedstrijd gaat starten als rechtsbuiten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Taylor.

