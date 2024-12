Pikante transfer lonkt voor overbodige Ajax-middenvelder Tahirovic

(21) wordt door de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio in verband gebracht met een pikante transfer. De Bosniër zou namelijk in de belangstelling staan van SS Lazio, donderdag de tegenstander van de Amsterdammers in de Europa League. Anderhalf jaar geleden nam Ajax Tahirovic juist over van AS Roma, de stadgenoot en grote rivaal van Lazio.

Tahirovic was in de wilde zomer van 2023 de eerste aankoop die werd gepresenteerd door Ajax' toenmalige directeur voetbalzaken Sven Mislintat. AS Roma ontving 7,5 miljoen euro voor Tahirovic. In zijn debuutseizoen kwam de middenvelder onder achtereenvolgens Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van 't Schip tot 37 wedstrijden in alle competities. Daarin was de inmiddels 21-jarige Tahirovic goed voor twee goals en vijf assists.

Sinds Francesco Farioli afgelopen zomer aangesteld werd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, is Tahirovic overbodig. De Bosniër trainde in eerste instantie zelfs niet meer mee met de eerste selectie, maar omdat een transfer in de zomer uitbleef werd dat besluit teruggedraaid en kwam Tahirovic de voorbije maanden toch nog twee keer in actie in Ajax 1. De afgelopen weken ontbrak hij echter vanwege een hersenschudding.

Vorige week brachten Zweedse media naar buiten dat AC Monza, de nummer negentien van de Serie A, Tahirovic op de korrel zou hebben. Gisteren (dinsdag) kwam Nicolò Schira met de melding dat twee Serie A-clubs de Bosniër zouden willen hebben, zonder daarbij te noemen om welke het gaat. Di Marzio noemt woensdag wél man en paard: "Tahirovic gaat Ajax verlaten en zou terug kunnen keren naar Italië", schrijft de journalist. "Hij bevalt Lazio, maar zou ook een idee kunnen zijn voor Fiorentina." Die laatste club lijkt echter meer een gedachtenspinsel van Di Marzio zelf, die op zijn website schrijft dat buiten Italië ook belangstelling voor Tahirovic zou bestaan: het Griekse PAOK Saloniki en het Schotse Celtic zouden de Bosniër eveneens in het vizier hebben.

#Calciomercato | #Tahirovic lascerà l'Ajax e potrebbe tornare in italia: piace alla #Lazio, può essere un'idea anche per la #Fiorentina — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 11, 2024

