Ajax - Telstar op tv: hoe laat en waar is dit bekerduel te zien?

Ajax is donderdagavond actief in de tweede ronde van de KNVB Beker, waar Telstar wacht. De Amsterdammers spelen in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. Hoe laat en op welke zender is deze wedstrijd te zien?

Hoe laat begint Ajax - Telstar?

Het eerste fluitje van het bekerduel tussen Ajax en Telstar is donderdag 19 december om 21:00 uur te horen. Sander van der Eijk is de arbiter van dienst, hij mag na het leiden van de controversiële wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles weer opdraven.

Op welke zender wordt Ajax - Telstar uitgezonden?

Het bekerduel zal donderdag te zien zijn op ESPN 3. De voorbeschouwing op Ajax - Telstar begint op hetzelfde kanaal om 20:15 uur.

Hoe gaat Ajax spelen?

Met Francesco Farioli als coach weet je het nooit, maar door het drukke speelschema en een uitwedstrijd in de Eredivisie voor de boeg komend weekend (bij Sparta), lijken er veel wisselingen op komst. Spelers die net onder het niveau van de basis zitten, of veel rust gehad hebben de laatste weken, kunnen hun opwachting maken. Zo zouden bijvoorbeeld Diant Ramaj, Dies Janse en Kristian Hlynsson in de ploeg kunnen komen.

