Francesco Farioli verzekert Hans Kraay junior: ‘Dat ga ik nooit doen, echt nooit’

Francesco Farioli is niet voornemens om op korte termijn een vaste aanvalsleider bij Ajax aan te wijzen. Dat zegt de trainer van de Amsterdamse club zondagmiddag voorafgaand aan het thuisduel met Almere City in gesprek met Hans Kraay junior.

Farioli kiest tegen Almere City in de punt van de aanval voor Wout Weghorst. Brian Brobbey zit op de reservebank, terwijl Chuba Akpom rechtsbuiten is. Kraay junior vraagt Farioli wanneer hij een nummer één-spits bekend gaat maken. “Nooit”, reageert de Italiaanse oefenmeester gedecideerd.

LEES OOK: Opstelling Ajax bekend: Farioli verrast met basisplaatsen Rugani en Wijndal

“Nooit?”, vraagt Kraay junior. “Nooit, echt nooit”, reageert Farioli opnieuw. “Waarom niet? Omdat er geen nummer één-spits is”, licht de trainer van Ajax toe. “Dit is het antwoord voor de rest van het seizoen.”

“Er is geen nummer één-spits”, gaat Farioli verder. “Dat geldt voor iedere positie: er is geen nummer één.” Kraay junior stipt aan dat centrumspitsen gebaat zijn bij vertrouwen en vraagt zich af waarom Farioli dat niet geeft. “Omdat we drie hele goede spitsen hebben. Ze moeten alle drie deel uitmaken van dit proces”, aldus Farioli.

