Opstelling Ajax bekend: Farioli verrast met basisplaatsen Rugani en Wijndal

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Almere City is bekend. Opvallend genoeg hebben en een basisplaats. Het duel begint zondagmiddag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax had het afgelopen donderdag moeilijk in eigen huis tegen Lazio. De Amsterdammers kregen geen grip op de koploper van de Europa League en gingen dan ook terecht onderuit in eigen huis. Na afloop baarde Farioli opzien door zijn ploeg te complimenteren. Desondanks wijzigt hij zijn opstelling flink.

Artikel gaat verder onder video

Achterin is plek voor Rugani en Wijndal, terwijl Josip Sutalo vanwege ziekte niet inzetbaar is. Jorrel Hato zit op de bank. In de spitspositie krijgt Wout Weghorst de voorkeur boven Brian Brobbey.

Ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Lazio (1-3 nederlaag) verdwijnen Sutalo, Hato, Steven Berghuis, Bertrand Traoré, Brobbey en Mika Godts uit de basiself.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Wijndal; Fitz-Jim, Henderson, Klaassen; Akpom, Weghorst, Taylor

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Jacobs, Lawrence, Zagaritis; Tahiri, Ritmeester van de Kamp, Kadile, Providence, Nalić, Robinet

