Arsenal houdt enige aansluiting met Liverpool dankzij Havertz

Arsenal heeft Ipswich Town op vrijdagavond met 1-0 verslagen. Clubtopscorer Kai Havertz was de enige doelpuntenmaker voor de Gunners, die het zonder de geblesseerde Bukayo Saka moesten doen. Arsenal maakte er als favoriet geen doelpuntenfestijn van, maar deed wat het moest doen in de achtervolging op Premier League-koploper Liverpool.

Vooraf was een duidelijke verwachting van de wedstrijd te maken op basis van de stand. Arsenal begon deze speelronde op de vierde plaats en zou bij winst naar plek twee stijgen. Ipswich Town begon als de nummer negentien van de Premier League. De favorieten moesten het wel doen zonder hun ster, Bukayo Saka. De geblesseerde buitenspeler maakte tot dusver vijf goals en gaf tien assists in de competitie.

Hoewel Arsenal torenhoog favoriet was, kwam Ipswich Town als eerste tot een kans. Nog tijdens het zingen van clublied North London Forever zagen de fans van Arsenal dat Sammie Szmodics van Ipswich vlak voorlangs schoot. De verdediging wist de bal snel weg te halen.

In de overige 45 minuten was Arsenal voetballend heer en meester. Ipswich groepeerde in het eigen strafschopgebied terwijl de Gunners de bal rondtikten. Arsenal kwam echter tot slechts één grote kans, die wel gelijk de 1-0 opleverde. Kai Havertz schoot de voorzet van Leandro Trossard tegendraads in en maakte daarmee zijn zevende Premier League-goal van het seizoen.

Na een saaiere tweede helft leek in de 74e minuut vroegtijdig de beslissing te vallen via Declan Rice, die een corner ineens uit de lucht nam. Dara O’Shea bood redding voor zijn ploeg door het schot te blokkeren. Even later kwam er nog een kans voor Arsenal, maar Kai Havertz wist niet opnieuw een pass van Leandro Trossard tot een assist te promoveren door de bal verkeerd te raken.

Ondanks dat Arsenal het veldspel niet om wist te zetten in veel grote kansen of doelpunten, was het genoeg om de 1-0 vast te houden en Ipswich te verslaan. Met de drie punten stijgt de ploeg van Jurriën Timber, die de volle negentig minuten meedeed en een clean sheet bijschreef, naar de tweede plek. Liverpool staat bovenaan op zes punten afstand en heeft één wedstrijd minder gespeeld.

Ipswich zal de punten in de strijd tegen degradatie ergens anders moeten rapen en krijgt daarvoor in de volgende wedstrijd weer een uitdaging. Maandagavond krijgen de Tractor Boys Chelsea op bezoek. Arsenal zal woensdag, in het nieuwe jaar, de achtervolging op Liverpool hervatten met een uitwedstrijd tegen Brentford.

