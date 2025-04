Manchester United en Manchester City schieten helemaal niets op met gelijkspel

Manchester City heeft zondagavond gelijkgespeeld tegen Manchester United. In een tamme Manchester Derby waren beide teams niet in staat te scoren: 0-0. United maakte het meest aanspraak op de winst, maar wist de spaarzame kansen niet te promoveren tot doelpunt. Door dit resultaat blijft City staan op plek vijf en United in niemandsland op plek dertien.

Bij Manchester United stonden geen Nederlanders in de basis. Joshua Zirkzee begon op de bank, terwijl Matthijs de Ligt zelfs helemaal ontbrak. De Oranje-international is geblesseerd. Pep Guardiola voerde enkele wijzigingen door bij Manchester City. De Spaanse oefenmeester liet de defensie intact, maar startte op het middenveld met Kevin de Bruyne in plaats van Jack Grealish en met Mateo Kovacic op de plek van Nico González. Voorin waren er ook twee wissels bij Manchester City: Phil Foden en Bernardo begonnen op de buitenposities, dit ging ten koste van Savinho en Jérémy Doku. Erling Haaland is de komende weken uitgeschakeld wegens een blessure.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft maakten de teams er niet bepaald een spektakel van. Beiden waren erg slordig in balbezit en kwamen nauwelijks tot kansen. United kwam wel een paar keer gevaarlijk door, maar voornamelijk Patrick Dorgu had zijn vizier niet op scherp staan. De ruststand was dan ook logischerwijs 0-0.

De tweede helft kwam ook maar moeizaam op gang, met twee slordige ploegen. Maar naarmate de tweede helft vorderde kwam er meer tempo in de wedstrijd en kregen beide teams ook mogelijkheden. Zo redde André Onana knap op een snoeiharde inzet van Omar Marmoush en ranselde even later Ederson een inzet van Zirkzee uit het doel. Verder kwamen beide teams niet, waardoor de wedstrijd eindigde zoals deze begon: 0-0.

Manchester City vervolgt de jacht op Champions League voetbal komende zaterdag met een vroege thuiswedstrijd tegen mede halve finalist in de FA Cup Crystal Palace. Voor United staat er midweeks een Europese wedstrijd op het programma. In de kwartfinale van de Europa League gaat het op bezoek bij het Franse Olympique Lyon. De zondag daarna speelt United in de Premier League een uitwedstrijd tegen Newcastle United.

