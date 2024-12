Bizarre rode kaart in Vrouwen Eredivisie: AZ vol ongeloof

Een bizarre rode kaart in de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht in de Vrouwen Eredivisie. Middenvelder Isa Colin van AZ kreeg een tweede gele kaart, toen ze na een blessurebehandeling te snel het veld weer betrad.

Colin kreeg zeventien minuten voor tijd last van kramp en werd behandeld door een verzorger. Ondertussen gebaarde Femke Liefting, die zich ook over Colin ontfermde, richting de zijkant dat de middenvelder gewisseld moest gaan worden. Colin liep onder begeleiding van het veld, maar haar vervanger was nog niet klaar om in te vallen.

In de tussentijd betrad Colin weer het veld, zodat AZ niet lang met tien man hoefde te spelen. Scheidsrechter Manon Plandsoen kon dat niet waarderen en gaf Colin een gele kaart. Dat was haar tweede van de wedstrijd. Vanaf de zijlijn was te horen dat iemand van AZ riep: “Hé! We willen toch wisselen, of niet?”

Het was niet meteen duidelijk waarom Colin de gele kaart kreeg – de commentator van ESPN speculeerde dat het kwam door aanmerkingen op de leiding – maar al snel liet hij weten: “Het is inmiddels duidelijk dat Colin het veld in kwam zonder toestemming en daarom een gele kaart kreeg. Wat een curieus moment.”

Eerder curieus moment van Manon Plandsoen

Vorige maand was scheidsrechter Manon Plandsoen ook al in het nieuws om een andere merkwaardige beslissing. Op het moment dat sc Heerenveen-aanvaller Britt Udink de 4-1 voor tegen Telstar leek te maken, blies ze plotseling op haar fluit voor het eindsignaal. Dit zorgde voor grote verbazing bij de Friezen. Na de wedstrijd gaf Plandsoen toe dat het een foute keuze was, zo liet Niklas Tarvajärvi, trainer van Heerenveen Vrouwen, weten.

