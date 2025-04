Het gaat té weinig over dit moment tijdens Willem II - Ajax

Bram van Polen heeft zondag genoten van de assist van voor de gelijkmaker van . Berghuis moest op bezoek bij Willem II genoegen nemen met een plek op de bank, maar kwam al vroeg in de tweede helft binnen de lijnen en had met een assist een groot aandeel in de comeback van Ajax (van 1-0 achter naar 1-2 winst). Volgens Van Polen wordt vooral het ‘uitstellen’ van Berghuis ‘een beetje onderbelicht’. Hij kon de bal in één keer voor het doel geven, maar stelde zijn pass heel even uit.

Berghuis had acht dagen geleden in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda nog een basisplaats. De linkspoot schoot Ajax vlak voor rust op een 2-1 voorsprong. De Amsterdammers zouden de wedstrijd uiteindelijk met 3-1 winnen, waarmee ze een volgende stap zetten richting de landstitel. De strijd om het kampioenschap leek zondagavond toch weer wat spannender te gaan worden. Ajax keek op bezoek bij Willem II lang tegen een 1-0 achterstand aan, terwijl het PSV de avond ervoor nog met 5-0 had zien winnen van Almere City.

De afstand tussen de twee was daardoor virtueel zes punten. Ajax boog de 1-0 achterstand echter in de laatste twintig minuten toch nog om in een 1-2 overwinning, met grote dank aan drie invallers: Wout Weghorst, Edvardsen én Berghuis. Weghorst was met een voorassist bij de gelijkmaker én de winnende treffer van cruciale waarde voor Ajax. “Gezien de beladenheid van dit duel - als je hem verliest en FC Utrecht-uit wacht komende week, gaat de druk toenemen - is Weghorst voor mij de speler van het weekend”, zegt Van Polen op de website van ESPN. “Dit was een cruciale invalbeurt en heel knap dat hij meteen zo beslissend was. Ook zijn spel aan de bal, het was echt goed. Ook Edvardsen viel goed in, die staat dan weer precies op de goede plek.”

Complimenten voor Berghuis

De Noor, die begin dit kalenderjaar overkwam van Go Ahead Eagles, heeft inmiddels al aardig wat belangrijke doelpunten gemaakt voor Ajax. Zo scoorde hij de 2-0 in de thuiswedstrijd tegen zijn oude club uit Deventer en zorgde hij vorige maand tijdens het duel met AZ voor een 2-2 eindstand. In Tilburg was het dus opnieuw raak voor Edvardsen. Hij tikte van dichtbij binnen, op aangeven van Berghuis. Over de assist van Berghuis gaat het weinig, maar Van Polen besteedt er extra aandacht aan. “En het uitstellen van Berghuis, dat werd een beetje onderbelicht. Hij kon de bal meteen geven, maar stelt dat net even uit. Dat zijn details waar ik wel echt van geniet”, zo klinkt het. Opvallend: het was pas de vierde assist van Berghuis in de competitie. Hij scoorde twee keer, op 11 januari tegen RKC (vanaf de stip) en acht dagen geleden dus tegen NAC.

Dankzij de invallers kwam Ajax weer een stuk dichter bij de landstitel. De voorsprong op PSV bleef negen punten, en met nog vijf duels te gaan mag het toch niet meer misgaan voor de Amsterdammers. Van Polen verwacht dat de koploper het niet meer uit handen gaat geven. “Bij PSV zullen ze gisteren thuis ook met hoop voor de tv hebben gezeten en wel even contact hebben gehad met elkaar toen het zo lang 1-0 voor Willem II stond. Dan krijg je toch stiekem hoop en ik snap dat heel goed.” PSV liet in de tweede seizoenshelft twee dure punten liggen tegen Willem II. Ajax stevende heel lang af op puntenverlies, maar Weghorst, Edvardsen en Berghuis zorgden ervoor dat de drie punten tóch mee naar Amsterdam zijn gegaan.

