Opvallend gedrag gespot bij warming-up van Wout Weghorst

was zondag andermaal belangrijk voor Ajax, en ook niet voor de eerste keer vanaf de bank. De spits kwam bij een 0-1 achterstand tegen Willem II het veld in, was belangrijk bij de gelijkmaker en schreef een kwartier voor het eind ook nog de 1-2 op zijn naam. Na afloop gaat het veel over zijn warming-up.

Bij rust keek Ajax tegen een 0-1 achterstand aan in Tilburg en nummer 9 Brian Brobbey had nog niet kunnen overtuigen. Francesco Farioli stuurde Weghorst de warming-up in en in de 59e minuut mocht de markante aanvaller zijn opwachting maken. Een kwartier later verlengde hij een inspeelpass van Anton Gaaei perfect in de loop van Steven Berghuis, die Oliver Edvardsen een niet te missen kans gunde. Vier minuten later frommelde Weghorst de bal naar Kian Fitz-Jim, die de bal weer terugspeelde op de spits. Weghorst schoot koeltjes binnen en was zo goud waard voor Ajax in de titelstrijd: 1-2.

Artikel gaat verder onder video

De boomlange spits was dus opnieuw cruciaal vanaf de bank, iets wat hij al vaak geweest is. Het kan dan ook eigenlijk geen verrassing meer genoemd worden: Johan Inan zag het tijdens het warmlopen al aankomen. "Voor wie erop lette, kon zijn (Weghorst, red.) honger, persoonlijkheid en winnaarsmentaliteit zelf uit zijn warming-up halverwege in het Koning Willem II-stadion halen", zo schrijft de journalist in het Algemeen Dagblad. "Een aantal Ajacieden speelt de bal naar elkaar. Vrij speels en achteloos. Maar Weghorst niet. Hij passt met zoveel concentratie en precisie, alsof hij dadelijk de Champions League kan winnen."

LEES OOK: 'PSV toont interesse in droomaanwinst Ajax'

Lentin Goodijk keek ook met wat extra aandacht naar de warming-up van Weghorst. "Er kan niemand zo lekker warmlopen als Weghorst, daar moet je eens opletten." De spits vertoonde opvallend gedrag, zo vertelt de journalist in een video-item van Voetbal International. "Op een gegeven moment stop je en draai je je weer om. Maar Wout loopt altijd nog tien meter door richting de dug-out, zo van: hey, mochten jullie me vergeten zijn, ik ben er nog, ik wil er zo wel in. Hij was al de hele tijd aan het loeren van zou ik er niet in mogen?" Dat Weghorst weer belangrijk ging zijn voor de Amsterdammers, voelde ook Goodijk al aankomen. "Of het nou met zijn hoofd is, of met zijn voeten, dat weet je niet. Maar hij gaat zo de winnende goal maken, of in elk geval een goal. Elke keer levert hij weer, dat is toch wel bijzonder."

Wout Weghorst kan warmlopen als geen ander 🙃 Kun jij hier ook van genieten? #weghorst #warmlopen #ajax pic.twitter.com/oxjJYcGUiK — Voetbal International (@VI_nl) April 14, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een andere trainer uit de Eredivisie kruipt heel even in de huid van Francesco Farioli: "Vijf battles to go." 🔗

👉 Ajax krijgt een open sollicitatie van een oude Champions League-held: "Ik wil trainer worden." 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗

👉 Een vertrek van Francesco Farioli naar één club wordt uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen.' 🔗

👉 De zaakwaarnemer van Brian Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen.' 🔗