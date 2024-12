Basisdebuut Ihattaren baat niet: RKC lijdt nipte nederlaag in Sittard

Fortuna en RKC hebben er een heerlijk voetbalavondje van gemaakt in Sittard, het werd 3-2 voor de Limburgers. Het leek na het eerste halfuur een monsterscore te worden in het voordeel van Fortuna, dat met 3-0 voorstond. Maar de mannen van Danny Buijs rekenden zich rijk, waarna RKC terugkwam in de wedstrijd. Het was alleen niet genoeg om nog een puntje mee te snoepen.

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk is geen potje waar je als voetballiefhebber een hele avond voor vrijmaakt, maar de mensen die wel de moeite hebben genomen om deze pot te bekijken hebben geen spijt gehad. Fortuna Sittard draait een prima seizoen en is terug te vinden in de middenmoot van de Eredivisie en nam ook het voortouw tegen RKC, dat kansloos in de kelder van de Eredivisie staat.

Na een half uurtje stonden de Limburgers al met 3-0 voor tegen de Brabanders en was er nog een doelpunt afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Kristoffer Peterson was met afstand de beste man aan de kant van Fortuna. Hij was belangrijk bij de 1-0 en 3-0, daarnaast scoorde hij zelf de 2-0. Alessio Da Cruz en Ezequil Bullaude waren de makers aan de Limburgse kant.

Eretreffer (?)

Vlak voor rust deed RKC nog wat terug door uit een hoekschop de 3-1 op het scorebord te zetten via Oskar Zawada. Was het verdiend? Niet per se. Was het leuk voor de neutrale kijker en de spanning? Absoluut. Mohamed Ihattaren stond in de basis van het RKC van Henk Fraser, die zijn vijftigste wedstrijd coachte bij de club uit Waalwijk. Het was de eerste basisplaats voor Ihattaren sinds 6 februari 2021, toen nog namens PSV.

In de tweede helft moest RKC absoluut uit een ander vaatje tappen om de wedstrijd nog spannend te maken. Dat lukte ook. De Brabanders werden geholpen door een inspiratieloos en achteroverleunend Fortuna, dat wel even dacht de wedstrijd te hebben beslist. Het was even wachten op de 3-2 die uiteindelijk kwam van het hoofd van Zawada. Fortuna-trainer Danny Buijs was al meerdere malen helemaal uit zijn plaat gegaan langs de zijlijn, omdat zijn ploeg het liet afweten.

Spanning

Waar de eerste helft vooral gevuld was met doelpunten, was de tweede helft gevuld met een hoop spanning. Beide ploegen wilden wel, maar RKC had overduidelijk meer de wil om de wedstrijd nog om te draaien. Fortuna rekende zich in de rust al rijk, wat uitmondde in een tamme tweede helft vanuit de Limburgers maar wel drie punten.

Wat betekent dit voor de ranglijst? RKC blijft onderaan bungelen en staat zelfs even onderaan, omdat het een wedstrijd minder gespeeld heeft dan Almere City. Fortuna stijgt naar plek acht en gaat Go Ahead Eagles voorbij dat morgen een lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht speelt.

