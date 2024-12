Ihattaren blijft lang op het veld en toont zijn klasse: 'Dit is echt geweldig'

heeft zaterdagavond zijn klasse laten zien in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. De middenvelder, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, speelde een belangrijke rol voorafgaand aan de 3-2. Hij stond de hele wedstrijd op het veld.

Ihattaren deelde in de 66ste minuut aan de linkerflank een panna uit aan Samuel Bastien en was daarna sneller bij de bal dan Syb van Ottele, waardoor Ihattaren de bal kon doorspelen naar Richonell Margaret. Die gaf de voorzet waaruit Oskar Zawada de 3-2 maakte. Zo zag Fortuna de achterstand slinken na een 3-0 voorsprong. De einduitslag was 3-2.

Ihattaren liet zich in de eerste helft ook al gelden met een fraaie actie. In de 37ste minuut werd hij omringd door drie spelers van RKC, maar vond hij toch de ruimte om zijn ploeggenoot te bereiken met een sleepbeweging. Commentator Sjors Blaauw van ESPN was flink onder de indruk. “Daar toonde Mo Ihattaren even zijn klasse. Dit is echt geweldig gedaan.”

Margaret kreeg de bal in het strafschopgebied, maar kon niet tot een kans komen. Op het moment van de pass stond Fortuna al met liefst 3-0 voor; Alessio Da Cruz, Kristoffer Peterson en Ezequiel Bullaude scoorden in respectievelijk de 19de, 30ste en 34ste minuut. In de slotfase van de eerste helft maakte Oskar Zawada er 3-1 van en na de pauze volgde dus de 3-2.

