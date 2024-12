Theo Janssen weet wat RKC moet doen om Ihattaren in topvorm te krijgen

liet zaterdagavond als invaller een glimp van zijn klasse zien tegen Feyenoord, maar kon een 2-3 nederlaag niet afwenden. De spelmaker is nog altijd niet fit genoeg om hele wedstrijden te spelen. Volgens Theo Janssen moet trainer Henk Fraser er desondanks voor kiezen om Ihattaren in de basisopstelling te zetten en ‘het gevoel te geven dat hij belangrijk is’.

Ihattaren liet zich gelden met meerdere fraaie passes in zijn tien minuten durende invalbeurt tegen Feyenoord. “In potentie is hij wel de beste speler van RKC”, stelt Janssen zondagavond bij Studio Voetbal. “Dat hij maar tien minuten meedoet, zal uiteindelijk met zijn fitheid te maken hebben. RKC zit in een moeilijke fase en heeft iedereen nodig. Iedereen moet negentig minuten gas geven. Deze jongen houdt het niet lang vol. Maar ik denk wel: als je hem wilt optrainen, dan laat je hem starten en kun je van daaruit kijken. De ene wedstrijd houdt hij het misschien 30 minuten vol, dan ga je naar 45…”

“Iedereen ziet op de training dat hij veruit de beste voetballer is, in potentie”, vermoedt de oud-middenvelder. “Het is een jongen die RKC in de Eredivisie kan houden. Als hij niet meedoet, is de kans vele malen groter dat ze het niet redden.” Pierre van Hooijdonk toont wat meer scepsis. “Hij viel zeker goed in, maar ik heb hem ook in Breda zien invallen. Toen was het walking football. Dat zit er ook bij.” Dat was de langste invalbeurt van Ihattaren tot dusver: hij speelde 45 minuten tijdens de 4-1 nederlaag tegen NAC Breda.

Van Hooijdonk vindt bovendien dat Ihattaren geen aanspraak maakt op een basisplek. “De fysieke voorwaarden moeten er zijn. En als je het niet kunt opbrengen, dan ben je geen goede prof.”

Janssen erkent dat hij ‘vijftien jaar niet als goede prof’ heeft gespeeld. “Ik was ook niet topfit. Maar deze jongen heeft zoveel kwaliteit. Je moet hem gewoon het gevoel geven dat hij belangrijk is. Dan wordt hij veel eerder fitter en sterker.” Guus Hiddink vult aan: “Die fitheid kun je ook tijdens wedstrijden vergroten. Als je hem een beetje overload geeft en meer laat doen, dan komt hij vanzelf vaker in de goede momenten.”