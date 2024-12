Dit zijn de best bekeken video's van 2024 uit De Kelderklasse

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week maken we ronde langs de velden met de best bekeken video’s.

Wie ging er hardste viral afgelopen jaar in De Kelderklasse? We beginnen in Den Haag. Daar kwam deze zomer via De Kelderklasse het nieuws naar buiten dat de club uit de Hofstad van naam wisselt. De mannen van Voorwaarts Twello 6 zorgde voor commotie. Gehuld in het maagdelijk wit verschenen ’t zesde op het biertoernooi met een ADO-logo op de borst. Er zat één opmerkelijk detail in het logo. ADO Den Haag was veranderd in ADO Te Traag. Moet gezegd worden: een clubnaam die veel beter past bij een team dat furore maakt in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Ruim 168.000 views leverde deze actie op.

Scheidsrechter Smit wereldberoemd

Scheidsrechter Jan Smit werd in één klap wereldberoemd. Smit floot in Spierdijk de wedstrijd Sint George tegen De Valken. De uitspelende ploeg kreeg vier rode kaarten en diep in blessuretijd maakte Sint George nog de 2-2, waardoor de ploeg kampioen werd van de 4e klasse. Na de wedstrijd zong hij op verzoek een liedje op het podium met de kampioensploeg en hield de kampioensschaal omhoog. Een rel was geboren. Smit werd voor het leven geschorst door KNVB, maar ook immens populair in De Kelderklasse. In no time werd hij een veelgeboekte zanger voor menige derde helft. Zo gaf hij ook acte de présence op de kermisborrel van Valken 4.

De absolute viral van het jaar kwam uit Utrecht. Ze noemen zichzelf FC Bal op het Dak 030 en die bijnaam is geen toeval.

Een spectaculair duel eindigde in een 3-4 nederlaag voor de thuisploeg. Maar wat deze wedstrijd pas echt onvergetelijk maakte was het eigen doelpunt van de Hercules-verdediger. De bal stuiterde via de paal terug het strafschopgebied in. Door de intenties van zowel keeper als verdediger om de bal weg te werken, gebeurde dat niet. Via meerdere aanrakingen tussen keeper en verdediger werd het uiteindelijk een eigen doelpunt die je niet snel meer zult vergeten. Het tafereeel op een bijveld in Utrecht is door meer dan 1,8 miljoen mensen bekeken.