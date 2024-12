Edvardsen en Edvardsen kantelen wedstrijd: Go Ahead sluit 2024 af als nummer zeven

Go Ahead Eagles heeft het jaar afgesloten met een thuisoverwinning op NAC Breda. De uitploeg kwam in een uiterst vermakelijke wedstrijd op voorsprong door een geweldige treffer van Saná Fernandes. De ploeg van Paul Simonis wist in de tweede helft de rug te rechten. Dankzij treffers van zowel Victor als Oliver Edvardsen werd de ploeg uit Breda met 2-1 over de knie gelegd.

Op een regenachtige avond op de Adelaarshorst troffen Go Ahead Eagles en NAC Breda elkaar vanavond. Beide ploegen hadden 22 punten voor aanvang van de wedstrijd en leken dus in evenwicht. Zo stormachtig als het weer vanavond in Deventer, zo stormachtig was ook de eerste helft. Kansen voor beide ploegen vlogen je om de oren en de toeschouwers kregen nauwelijks tijd om met hun ogen te knipperen. Zo maakte NAC de openingstreffer vlak nadat Oliver Antman namens de Eagles een reuzenkans naast stiftte. Go Ahead-goalie Luca Plogmann trapte de bal slecht uit waardoor deze terecht kwam bij Saná Fernandes. De jonge Portugees zette zijn verstand op nul, nam de bal na een aanname met de borst ineens op de pantoffel en zag zijn inzet schitterend in de verre hoek verdwijnen.

NAC kreeg kansen om de voorsprong te vergroten via Clint Leemans en Fernandes, maar de grootste kans was er voor Leo Sauer. De Feyenoord-huurling ging samen met ploeggenoot Elias Mar Omarsson op het doel af en ging vervolgens voor eigen succes. Een keuze die hem duur kwam te staan, want hij schoof de bal naast. Ook de Eagles kregen grote kansen op de gelijkmaker, maar wonder boven wonder bleef het in de eerste helft bij die ene goal van Fernandes. Oliver Edvardsen kreeg de grootste kansen voor zijn ploeg, maar hij wist niet voorbij doelman Daniel Bielica te komen. Joris Kramer kwam hetzelfde obstakel tegen toen hij dichtbij een treffer was met een kopbal.

Comeback van Go Ahead Eagles

De lijn van de eerste helft werd moeiteloos doorgetrokken in het tweede bedrijf. Mats Deijl leek Go Ahead op gelijke hoogte te schieten, maar zijn inzet werd ternauwernood van de lijn gehaald. Even later viel dan eindelijk de verdiende gelijkmaker via Victor Edvardsen. Deijl legde de bal breed met het hoofd en via Antman kwam de bal bij Edvardsen terecht hard raak schoot van dichtbij. Hierna had Kowet de smaak te pakken en drukten ze NAC met de rug tegen de muur. Dit leverde al snel de voorsprong op voor de ploeg uit Deventer via Oliver Edvardsen. Een afstandsschot van de Noor werd aangeraakt door aanvoerder Jan van den Bergh waardoor de bal zomaar binnenviel. De Deventenaren kregen voldoende kansen om de score verder uit te breiden. Kramer kopte rakelings over en Oliver Edvardsen schoot een grote kans wild over het doel. Een aantal minuten voor tijd was NAC nog heel dichtbij een punt toen een inzet van Sauer van de lijn werd gehaald door Gerrit Nauber.

Go Ahead Eagles sluit 2024 met deze overwinning op een positieve manier af en kan terugkijken op een geslaagde eerste seizoenshelft. Ook NAC kan ondanks deze nederlaag met een zeer tevreden gevoel terugkijken op het afgelopen jaar waarin promotie werd gehaald en bij het ingaan van de winterstop staat de ploeg uit Breda voorlopig op een keurige negende plaats. De Eagles gaan als nummer zeven het nieuwe jaar in.