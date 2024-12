Farioli ziet maar twee spelers die reden tot klagen hebben bij Ajax

Francesco Farioli staat vierkant achter zijn roulatiebeleid bij Ajax. De trainer legt in een interview met NRC uit dat hij veel rouleert om blessures te voorkomen en om zijn spelers tevreden te houden. In zijn ogen hebben slechts twee spelers reden tot klagen: reservekeepers en .

“Er zijn altijd spanningen, vooral als je net begonnen bent en pijnlijke beslissingen moet nemen”, weet Farioli. “Maar ik zie het juist als een van mijn grootste uitdagingen om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Alleen dan ontstaat er wat ik een mariniersmentaliteit noem: een hechte groep met een missie.”

Farioli weet dat zijn vele wijzigingen in de basiself tot kritiek hebben geleid. “Maar ook dat is er onder meer op gericht dat iedereen een bijdrage levert, kansen krijgt en zich volwaardig onderdeel voelt van de groep. Alleen mijn twee reservekeepers hebben reden tot klagen.” Ramaj en Gorter zitten op de bank, omdat Remko Pasveer de eerste doelman is.

Farioli wijst naar Tottenham Hotspur

Farioli is dagelijks bezig met de belasting van zijn spelers. “Je kunt wisselen zoals ik nu doe, uit voorzorg, of als het te laat is, wanneer spelers geblesseerd raken door de vele wedstrijden die ze spelen.” Hij wijst als voorbeeld naar Tottenham Hotspur.

“Die verliezen tegen Chelsea binnen een kwartier een verdediger die net terug is van een blessure en meteen weer moet spelen. Ik had tegen AZ ook dat risico kunnen nemen met Jordan Henderson, maar ik wil voorzichtig omgaan met de spelers die ik heb. Want anders dan Tottenham hebben wij geen 50 miljoen klaarliggen voor een vervanger.”

Vind jij dat Farioli gelijk heeft met zijn roulatiebeleid bij Ajax? Laden... 56.8% Ja, het voorkomt blessures 33.6% Nee, het zorgt voor onrust 9.7% Weet ik niet 259 stemmen

