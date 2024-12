FC Groningen en PEC Zwolle houden elkaar in foutenfestijn in evenwicht

FC Groningen en PEC hebben in een onderling duel met 0-0 gelijkgespeeld. Beide ploegen konden goede zaken doen in de strijd tegen degradatie, maar hielden elkaar van scoren af. Ondanks dat lopen de clubs wel uit op nummer zestien Sparta Rotterdam.

Een wedstrijd tussen twee ploegen die bijna exact gelijk aan elkaar staan. FC Groningen en PEC hadden beiden vijftien punten behaald uit veertien wedstrijden en alleen het doelsaldo was met één doelpunt verschil in het voordeel van de Zwollenaren. De winnaar van deze wedstrijd kon een uitstekende slag slaan, want die club zou dan op zeven punten verschil komen met nummer zestien Sparta Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft was ook te zien dat beide ploegen erg gelijkwaardig aan elkaar waren. FC Groningen had het overwicht in deze wedstrijd, maar de echte kansen kwamen er niet. PEC had daarentegen wel wat kansen en een grote kans voor Anselmo García MacNulty. Uit een voorzet kon de centrale verdediger vrij binnenkoppen, maar de poging kwam uiteindelijk toch naast het doel van Etienne Vaessen terecht.

Al snel in de tweede helft leek die brilstand al gauw te veranderen in een 0-1 voorsprong door Odysseus Velanas, maar de grensrechter deed na het doelpunt gelijk zijn vlag omhoog voor buitenspel en dat was het ook. In de 65e minuut kreeg diezelfde speler nog een grote kans, maar in een kansrijke positie kreeg de buitenspeler de bal er niet in door een goede redding van Vaessen. Tussendoor had FC Groningen ook nog een kans gekregen met Leandro Bacuna. De rechtsback kwam goed op de aan de rechterkant, ging MacNulty voorbij en schoot, alleen ging zijn poging tegen het zijnet.

Op het einde kon FC Groningen er nog met de overwinning vandoor gaan door een poging van Romano Postema. De spits kon van dichtbij binnenwerken uit een goede voorzet van Marco Rente, alleen goed keeperswerk van Jasper Schendelaar voorkwam het doelpunt. Mede door deze redding bleef het 0-0 in Groningen en daardoor blijven beide ploegen gelijk in punten. De voorsprong op nummer zestien Sparta wordt desondanks één punt meer.