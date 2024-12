Michiel Kramer is hard voor twee aanvallers van Feyenoord: 'Maat, even serieus'

heeft met verbazing gekeken naar het belabberde optreden van Feyenoord tegen PSV. De aanvaller van RKC Waalwijk kijkt kritisch naar het strijdplan van de Rotterdamse club en richt zich in het bijzonder tot en Igor Paixão.

In de nieuwste aflevering van het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond bespreekt Kramer maandagavond de manier van spelen van Feyenoord: "PSV zette eigenlijk alles één op één, want die Olivier Boscagli dekte gewoon telkens door. Feyenoord deed dat in de tweede helft ook en wat gebeurde er toen? Lange bal op Luuk de Jong, terwijl Feyenoord iedere keer maar onnodig bleef opbouwen", oordeelt Kramer.

Vervolgens richt de voetballer van RKC Waalwijk zich tot de twee buitenspelers van Feyenoord: Hadj Moussa en Paixão, die de afgelopen weken uitstekend in vorm waren: "Als je Paixão of Hadj Moussa bent, ga eens diep lopen, maat! Even serieus. Leg die bal een keer achter de back, want volgens mij heb ik Boscagli bijna alleen maar crossballen zien geven achter de verdediging van Feyenoord", doelt de analist op het aanvalsplan van PSV.

Bij Feyenoord zag Kramer het tegenovergestelde en dat leverde volgens hem een uiterst zwakke vertoning van de Rotterdamse club op: "Het was nu: pielen, pielen, pielen, balverlies en dan sta je op eigen helft. Dan krijg je het natuurlijk hartstikke moeilijk tegen PSV."

Vind jij dat Michiel Kramer een punt heeft met zijn analyse? Laden... 88.1% Ja, absoluut 11.9% Nee, te makkelijk 176 stemmen

