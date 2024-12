KNVB maakt blunder van scheidsrechter goed met enorme schorsing

De KNVB heeft , speler van VV Eemdijk, een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd. De aanvaller van de club uit de Derde Divisie maakte afgelopen week in de wedstrijd tegen BVV Barendrecht (1-6 verlies) een schandalige overtreding, waar de voetbalbond hem hard voor straft.

De overtreding van Selimi ging een week geleden viraal in Nederland, maar de speler van VV Eemdijk was liever met een beter voetbalmoment bekend geworden. De 28-jarige voetballer maakte in het bekerduel tegen Barendrecht een zeer harde overtreding op tegenstander Jay Brand, maar de arbitrage zag het moment tot ieders verbazing volledig over het hoofd.

Er werd door arbiter Luuk Timmer een ingooi aan Eemdijk gegeven in plaats van een vrije trap aan Barendrecht. Door de stand was deze opmerkelijke beslissing van de arbiter niet bepalend voor de wedstrijd, maar de beelden van de spijkerharde overtreding hebben veel stof doen opwaaien.

Schorsing van vijf wedstrijden

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft Selimi inmiddels voor vijf wedstrijden geschorst. Die schorsing is geaccepteerd door de speler, die direct na de wedstrijd ook al zijn excuses had aangeboden aan Barendrecht-speler Brand.

