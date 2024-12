Doodschop in bekerwedstrijd krijgt mogelijk staartje: KNVB stelt vooronderzoek in

VV Eemdijk-speler zal moeten vrezen voor een schorsing voor de doodschop die hij gaf aan BVV Barendrecht-speler Jay Brand, meldt De Telegraaf. De aanklager betaald voetbal heeft een vooronderzoek gestart naar de trap van Selimi, voor wie het met 1-6 verloren bekerduel tegen Barendrecht nog een vervelender staartje kan krijgen.

Het incident gebeurde na iets meer dan zestig minuten spelen. Selimi liet de bal bij een aanname iets te ver van zijn voet springen. Vervolgens trapte de nummer 10 van Eemdijk vol door op het bovenbeen van Brand. De rechtervleugelverdediger van Barendrecht schreeuwde het vervolgens uit van de pijn. Scheidsrechter Luuk Timmer zag dit, tot grote verbazing van alles en iedereen, over het hoofd en kende een inworp toe aan Eemdijk. Brand kon de wedstrijd ondanks de horrorcharge 'gewoon' uitspelen.

De aanklager betaald voetbal kan overgaan tot vervolging op basis van tv-beelden omdat er geen VAR aanwezig is. Dit gebeurde in het verleden ook altijd bij zware overtredingen die gemist werden tijdens wedstrijden. Mocht de Eemdijk-aanvaller schuldig worden bevonden, dan staat het een ware schorsing te wachten.

Slemini recidivist

Mocht Slemini geschorst worden, dan is het niet zijn eerste zware schorsing uit zijn carrière. Als speler van SV Spakenburg haalde hij in de derby met IJsselmeervogels een counter eruit met een smerige trap van achteren. Het interview wat daarop volgde zorgde voor veel verbazing. Zo reageerde Slemini laconiek dat het niet slim was, maar dat hij het zo weer zou doen. De Eemdijk-aanvaller heeft inmiddels wel zijn excuses aangeboden aan Barendrecht-speler Brand.

