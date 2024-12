Koevermans verwacht dat één man slecht zal slapen na dramatische bekeravond

Danny Koevermans denkt dat scheidsrechter Luuk Timmer donderdagavond slecht geslapen heeft. De arbiter gaf in het bekerduel tussen VV Eemdijk en BVV Barendrecht niet eens een gele kaart voor een horrortackle van Eemdijk-speler op tegenstander .

Barendrecht, de nummer zeven van de Tweede divisie, kende donderdag weinig moeite met Eemdijk, dat een niveau lager op de achtste plaats bivakkeert. Binnen het halve uur hadden de bezoekers al een 0-3 voorsprong te pakken. Na rust liepen de Zuid-Hollanders alleen maar verder uit. Jeffrey van den Dikkenberg redde vlak voor tijd nog wel de spreekwoordelijke eer voor Eemdijk, maar na 90 minuten stond er een klinkende 1-6 op het scorebord. Bram de Bruin was aan Barendrechtse zijde de grote man met drie treffers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Scheidsrechter blundert gigantisch in KNVB Beker na bizarre doodschop

Selimi zorgde echter voor het meest opzienbarende moment van de avond. Bij een 0-4 achterstand ging de nummer 10 van Eemdijk vol door op tegenstander Brand. Scheidsrechter Timmer bestrafte de schandalige overtreding echter niet en liet het spel zelfs hervatten met een inworp. In Voetbalpraat op ESPN spreekt PEC Zwolle-icoon Bram van Polen van een 'schandalige overtreding'. "Brand had echt álles af kunnen scheuren", zegt de oud-verdediger.

'Selimi mag zich een beetje schamen, hij had alles in zijn knie kunnen afscheuren'

Koevermans, die na zijn carrière als spits bij onder meer AZ en PSV zelf de scheidsrechtersfluit heeft opgepakt, is het volledig met zijn tafelgenoot eens. "Ik denk dat de scheidsrechter baalt dat de assistent het niet goed gezien heeft. En ik denk zelf dat er net iemand voor stond, ofzo, waardoor hij het niet goed heeft gezien. En ik denk dat hij vanavond niet goed slaapt, want dit gaat van alle kanten natuurlijk... Dat gaat hij natuurlijk ook horen." Bovendien vindt Koevermans dat Selemi zich 'een beetje mag schamen' voor zijn overtreding: "Als je zo ver achterstaat, je zag de grimas een beetje op z'n gezicht komen... Als je zó'n tackle inzet, hij kan alles in zijn knie afscheuren."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.