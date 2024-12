Loting KNVB Beker op tv: wanneer en waar is de loting te zien?

Het deelnemersveld voor de achtste finale van de KNVB Beker is bekend. Ajax kwalificeerde zich donderdagavond als laatste voor de volgende ronde. Welke ploegen zijn nog over in de KNVB Beker en wanneer is de loting op tv te zien?

Ajax, AZ, FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord, Heracles Almelo, PSV, RKC Waalwijk, sc Heerenveen, De Graafschap, Excelsior en amateurclubs BVV Barendrecht, VV Noordwijk, Quick Boys en Rijnsburgse Boys zijn nog in de race.

De loting voor de achtste finale wordt vrijdag verricht en is vanaf 17.00 uur te bekijken in het programma De Voetbalkantine van ESPN.