Opvallend gerucht: 'Oud-speler van Barcelona wil stadgenoot Espanyol opkopen'

Spaanse media melden dat (33) onderzoekt of hij het eigenaar van zijn voormalige werkgever Espanyol kan worden. De Deense aanvaller, die ook uitkwam voor rivaal FC Barcelona, is zelf nog actief als voetballer bij het Braziliaanse Grêmio, maar is daarnaast schathemeltjerijk geworden door slimme investeringen in vastgoed.

Barcelona kreeg in februari 2020 toestemming van de Spaanse voetbalbond om Braithwaite buiten de transferperiode aan te trekken, omdat de club op dat moment met verschillende blessuregevallen kampte. Voor de Deen, die eerder voor clubs als het Franse Toulouse en het Engelse Middlesbrough speelde, werd de contractueel vastgestelde afkoopsom van achttien miljoen euro in zijn contract bij CD Leganés neergeteld.

Braithwaite zou uiteindelijk anderhalf jaar bij Barcelona blijven en in 58 wedstrijden voor de Catalanen tot tien doelpunten komen. In de zomer van 2022 maakte de aanvaller, die inmiddels overbodig was verklaard, transfervrij de overstap naar Espanyol. Met de stadgenoot van Barça degradeerde de Deen in zijn debuutjaar naar het tweede niveau, waarop hij in zijn tweede seizoen liefst 22 keeer tot scoren kwam. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de promotie, die hij echter niet meer meemaakte: Braithwaite verkaste afgelopen zomer transfervrij naar Brazilië.

Woensdagavond dook Braithwaite, wiens vermogen wordt geschat op zo'n 300 miljoen euro, op bij het competitieduel tussen Espanyol en Valencia (1-1). De Spaanse krant Sport schrijft dat de aanvaller niet toevallig op de tribunes van het RCDE Stadium zat: Braithwaite zou inmiddels een gerenommeerd advocatenbureau in de arm hebben genomen dat moet onderzoeken of hij Espanyol kan overnemen. Dat zou dan samen met een partner-investeerder moeten gebeuren. Espanyol is momenteel eigendom van een Chinese investeerder, maar kampt met dusdanige financiële problemen dat voorzitter Chen Yansheng van de Rastar Group een verkoop van de clubaandelen zou overwegen.

