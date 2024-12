'Edoardo Bove kreeg epileptische aanval', Fiorentina-ploeggenoot geprezen om adequaat handelen

Italiaanse media melden zondagavond dat als gevolg van een epileptische aanval ineenzakte tijdens de wedstrijd tussen Fiorentina en Internazionale. De 22-jarige middenvelder zou inmiddels weer bij kennis zijn. Zijn ploeggenoot wordt geprezen omdat hij adequaat handelde op het veld en daarmee mogelijk zelfs het leven van Bove heeft gered.

Na een klein kwartier spelen zakte Bove (22) plotseling ineen, niet ver bij de zijlijn vandaan. De middenvelder leek schokkende bewegingen te maken, voordat hij aan het zicht werd onttrokken door een woud van ploeggenoten die om hem heen gingen staan, helaas inmiddels een herkenbaar beeld in het voetbal.

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat in het Careggi-ziekenhuis, dat vlakbij het Stadio Artemi Franchi ligt en waar Bove in allerijl naartoe vervoerd, een eerste diagnose is gesteld. De middenvelder zou een epileptische aanval hebben gekregen, die vervolgens een korte hartstilstand tot gevolg zou hebben gehad. Fiorentina heeft nog geen mededelingen gedaan over de toestand van de middenvelder, maar zou dat later op de avond nog wel kunnen doen.

Een ander persbureau, Adnkronos, meldt dat Bove meteen adequaat geholpen werd door ploeggenoot Cataldi (30). Die zou zowel voorkomen hebben dat Bove zijn tong inslikte tijdens de epileptische aanval, als hebben gezorgd dat hij in de stabiele zijligging terechtkwam. "Dit zijn essentiële vaardigheden binnen de eerste hulp die in elke situatie levens kunnen redden", schrijft Football Italia.

Update: Fiorentina komt met statement over ineengezakte Bove

Op de clubsite komt Fiorentina met een update over de toestand van Bove. De voetballer wordt momenteel kunstmatig in slaap wordt gehouden in het Careggi-ziekenhuis in Florence, zo leest het. Uit onderzoek naar zijn hart en hersenen zou geen acute schade aan Bove's centrale zenuwstelsel en zijn cardiorespiratoir systeem (hart en ademhaling) zijn gebleken. De komende 24 uur zal zijn situatie opnieuw opnieuw geëvalueerd worden. Op X spreekt de club haar steun uit aan de 22-jarige Bove: "Kom op Edoardo, wij staan achter je. Je bent een sterke jongen met een geweldig karakter", schrijft Fiorentina onder meer.