Opstelling PSV: Bosz mist twee basisspelers tegen FC Utrecht, Veerman keert terug

PSV-trainer Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op een aantal posities gewijzigd ten opzichte van het thuisduel met Shakhtar Donetsk in de Champions League. en hadden afgelopen woensdag nog een basisplaats, maar ontbreken zondagmiddag in Stadion Galgenwaard. Zij worden vervangen door respectievelijk Richard Ledezma en Guus Til. Joey Veerman keert terug in de wedstrijdselectie.

De terugkeer van Veerman in de wedstrijdselectie is uiteraard heel goed nieuws voor PSV en Bosz. De middenvelder kwam op 28 september voor het laatst in actie. Hij raakte in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen Willem II geblesseerd aan zijn lies en heeft daardoor ruim twee maanden moeten toekijken. Het duel met Shakhtar Donetsk in de Champions League moest hij nog aan zich voorbij laten gaan, maar zondagmiddag kan hij zijn rentree maken in de topper tegen FC Utrecht.

Twee afwezigen bij PSV

Tegenover de mogelijke rentree van Veerman staat de afwezigheid van Mauro Júnior en Karsdorp. Eerstgenoemde vormde de voorbije weken een belangrijke schakel in het elftal van Bosz. Niet als vleugelverdediger, maar als vervanger van Jerdy Schouten op de nummer zes-positie. Schouten ontbreekt nog altijd bij PSV, maar nu is ook zijn vervanger dus niet van de partij. Het is op dit moment nog onduidelijk waarom Mauro niet kan meespelen tegen FC Utrecht. Dat geldt ook voor Karsdorp. Beiden hadden afgelopen woensdag ‘gewoon’ nog een basisplaats.

Mauro en Karsdorp worden vervangen door respectievelijk Ledezma en Til. Bosz doet voor de rest ‘gewoon’ een beroep op dezelfde namen als tegen Shakhtar Donetsk. Dat betekent dat Johan Bakayoko de voorkeur krijgt boven Ivan Perisic. De Kroaat is niet speelgerechtigd voor de Champions League, maar neemt in Stadion Galgenwaard dus plaats op de bank. Luuk de Jong heeft een basisplaats, wat betekent dat Ricardo Pepi opnieuw moet hopen op een invalbeurt. De Amerikaan maakte vorige week nog een hattrick tegen FC Utrecht en afgelopen woensdag tegen Shakhtar Donetsk de winnende.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.

Van der Hoorn op de bank

Bij FC Utrecht is Mike van der Hoorn niet fit genoeg voor een basisplaats. De verdediger kampte de voorbije week met ziekte en was om die reden een vraagteken voor de kraker tegen PSV. Van der Hoorn is er zondagmiddag wel bij, maar begint op de bank.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Aaronson, Fraulo, Jensen; Rodríquez, Descotte, Cathline.

Topper in Stadion Galgenwaard

FC Utrecht - PSV is dé topper van deze speelronde. FC Utrecht is de verrassende nummer twee van de Eredivisie. De Domstedelingen - die evenals Ajax nog een wedstrijd tegoed hebben ten opzichte van de andere clubs - staan na twaalf wedstrijden op 31 punten. Dat zijn er vijf minder dan PSV, dat dus één wedstrijd meer heeft gespeeld. De Eindhovenaren verloren dit seizoen in competitieverband alleen nog van Ajax, dat momenteel twee punten minder heeft dan FC Utrecht en later vanmiddag in actie komt tegen NEC. Woensdag staat de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht op het programma.

