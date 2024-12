Isaac Babadi ondergaat operatie en lijkt fit voor belangrijk moment op 3 februari

heeft een operatie ondergaan aan zijn knie, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder staat naar verwachting meerdere weken aan de kant. Zelf denkt Babadi snel weer op het trainingsveld te kunnen staan.

Babadi speelde zijn laatste wedstrijd op 29 november, toen hij met Jong PSV in actie kwam tegen FC EIndhoven (1-0 nederlaag). In het eerste elftal van PSV komt hij door de forse concurrentie niet toe aan veel speeltijd. Daarom staat hij open voor een winterse transfer op huurbasis. "Meerdere clubs hebben interesse en Babadi zelf ziet het - bij een goed plan - zitten om zijn toekomst tijdelijk elders te vervolgen", weet het Eindhovens Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Naar verwachting is Babadi fit voor de sluiting van de winterse transfermarkt (3 februari). Hij loopt momenteel op krukken, maar is optimistisch over zijn herstel. Zondag is hij als toeschouwer aanwezig bij de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord.

LEES OOK: Santiago Giménez is lyrisch over reservespeler PSV: 'Ik bewonder hem'

“Ik heb van de medische staf al oefeningen gekregen om thuis af te werken, dus ben al bezig met revalideren”, vertelt hij. “Ik zet alles op alles om snel weer topfit op het veld te staan en heb er ook alle vertrouwen in dat me dat gaat lukken. En uiteraard ben ik er vanmiddag sowieso bij om de boys vanaf de tribune te supporten tegen Feyenoord.”

Doet PSV er goed aan om Isaac Babadi te verhuren? Laden... 85.4% Ja 14.6% Nee 41 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marcel Brands (62) vertelt tot welke leeftijd hij maximaal door wil bij PSV

Marcel Brands wil zijn contract bij PSV zeker uitdienen, maar weet niet of hij daarna nog doorgaat als algemeen directeur.