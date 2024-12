PSV zet komst van verdediger die 'gigantische som geld kost' nog niet uit het hoofd

PSV heeft de komst van verdediger nog niet uit het hoofd gezet, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagochtend. Volgens het medium blijven de Eindhovenaren volgen of de Japanse verdediger voor een acceptabele prijs op te pikken is uit Duitsland.

Afgelopen zomer was Itakura nadrukkelijk in beeld bij PSV om de defensie te komen versterken. Itakura zijn werkgever, het Duitse Borussia Mönchengladbach, wilde hem echter niet kwijt. Daarnaast vroeg de Duitse subtopper een hoge transfersom van om en de nabij vijftien miljoen euro. Dat is ook nu nog te veel voor de Brabantse club: "Dat risico zal PSV niet zomaar nemen en daarom zullen ook alternatieven op de radar komen", schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

PSV zal in ieder geval niet de hoofdprijs van zo'n vijftien miljoen euro betalen voor de 28-jarige Itakura, die nog anderhalf jaar vastligt bij de club uit de Bundesliga: "Gezien zijn leeftijd en toekomstige onzekerheden met betrekking tot transfersommen zal PSV zeker niet de hoofdprijs voor hem betalen. Vijftien miljoen is voor PSV al een gigantische som geld: vele miljoenen stukslaan op een speler die de dertig nadert, heeft als risico dat er bij een mislukking per seizoen enorme bedragen afgeschreven moeten worden (naast een toch al niet misselijk salaris)", schrijft Elfrink.

Als alternatief voor Itakura werd afgelopen zomer Adamo Nagalo naar Eindhoven gehaald. Hij begon het seizoen bij Jong PSV, maar raakte vervolgens geblesseerd. Wanneer hij terugkeert op de velden is nog onduidelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Peter Bosz hem spoedig opstelt in het hart van defensie. Nieuwe defensieve versterking lijkt welkom, aangezien Olivier Boscagli komende zomer ook nog eens uit zijn contract loopt in Eindhoven.

